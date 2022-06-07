Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Rakibimiz FIFA Sıralaması'nda 138. sırada yer alıyor ve futbolda önemli bir başarısı bulunmuyor. Litvanya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu 3 puanla sonuncu bitirirken, 2020-21 Uluslar Ligi C Ligi Grup 4'te ise 4 puanlı sonuncu Kazakistan'ın 4 puan önünde grubu üçüncü sırada tamamlamıştı. Basketbolun 1 numaralı spor olduğu Baltık ülkesiyle A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez karşılaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Lüksemburg’a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.









Litvanya - Türkiye muhtemel 11'ler:

Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Ferdi, Berkan, Salih, Cengiz (Kerem), Orkun, Yunus, Serdar

Kuntz yönetiminde 8. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli Takımımız, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü. Ay Yıldızlılar, 2022'de ise 4. kez sahaya çıkacak. Milliler, bu yıl oynadıkları 3 mücadelede 2 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti.

Üç yeni isim forma bekliyor

Faroe Adaları karşısında Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de, Yunus Akgün de sonradan oyuna girerek ilk kez A Milli Takım formasını giymişlerdi. Litvanya karşılaşmasında ise bu iki isim gibi kadroya ilk kez çağrılan kaleci Doğan Alemdar, Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar da teknik direktör Stefan Kuntz'tan görev bekleyecek. Hatırlanacağı üzere Kuntz, Doğan, Tiago, Eren ve Cenk'i, Faroe Adaları mücadelesinde kadroya almamıştı.

Cengiz Ünder'in durumu maç saati belli olacak

Milliler'in, son dönemdeki en formda oyuncularının başında Cengiz Ünder geliyor. Faroe Adaları karşısında rakibin direncini kıran ilk golü atan Cengiz, Milli formayla son 6 karşılaşmada 7 gole doğrudan katkı sağladı. Bu süreçte rakip fileleri 3 kez sallayan ve 4 de asist yapan yıldızımızın toplamda Milli formayla 39 karşılaşmada 13 golü bulunuyor. Dünkü idmanda sakatlığı sebebiyle riskeedilmeyen Cengiz’in bu akşam forma giyip giymeyeceği maç saati belli olacak.

Tanıdık isim Novikovas

Maçın ardından grupta 14 Haziran'da İzmir'de konuk edeceğimiz teknik direktör ValdasIvanauskas'ın ekibinin en dikkat çeken oyuncusu ise Arvydas Novikovas... Novikovas, geride bıraktığımız sezonu Erzurumspor'da tamamladı. Yeni sezonda Samsunspor'da kariyerine devam edecek 31 yaşındaki hücum oyuncusu, ülkesi adına 79 karşılaşmada attığı 12 golle, şu anki aday kadro içerisindeki en skorer isim konumunda yer alıyor.