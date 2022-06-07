Litvanya - Türkiye maçı (CANLI)

Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geliyor. Rakibimiz FIFA Sıralaması'nda 138. sırada yer alıyor ve futbolda önemli bir başarısı bulunmuyor. Litvanya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu 3 puanla sonuncu bitirirken, 2020-21 Uluslar Ligi C Ligi Grup 4'te ise 4 puanlı sonuncu Kazakistan'ın 4 puan önünde grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Basketbolun 1 numaralı spor olduğu Baltık ülkesiyle A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Lüksemburg’a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Novak Simovic ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL!

2' Maça adeta golle başladık... Halil, Doğukan'ı gördü, genç oyuncu sol çaprazdan 3 rakibinin arasına girip çıkınca bir anda kaleci Setkus'la karşı karşıya kaldı ve ayağının dışıyla topu ağlara yolladı. A Milliler 1-0 önde!





10' Hakan Çalhanoğlu ceza yayının hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti, vuruşu barajdan sekip kornere gitti.

GOL!

14' Halil Dervişoğlu orta alanda rakipten kaptığı topla ileriye çıktı, aradan Doğukan'a bıraktı, Doğukan yine kaleciyle karşı karşıya kaldı bu kez Setkus'a 'fake' atarak onu geçti ve boş kaleye topu yolladı: 2-0.

30' Mücadelede tempo bir hayli düştü.

45+1' Ferdi Kadıoğlu sol çaprazdan şansını denedi ancak top çerçeveyi bulmadı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.









Litvanya - Türkiye 11'ler

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Halil Dervişoğlu, Doğukan Sinik, Serdar Dursun.

3 FUTBOLCU MAÇ KADROSUNDA YOK

A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu hafif sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu, tedbir amaçlı dinlendirildiği için Litvanya maçında tribüne çıktı.

TFF'DEN VILNIUS ÇIKARTMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başta başkan Servet Yardımcı olmak üzere birçok yönetim kurulu üyesiyle Litvanya'ya gelerek A millilere destek oldu. TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Çağlar, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş karşılaşmayı tribünden takip etti.

300 TÜRK TARAFTAR MİLLİLERE DESTEK VERDİ

Nüfusu 500 bin civarında olan Vilnius şehrinde gün boyunca milli maç olduğuna dair bir heyecan ve gösterge yoktu. 5 bin 67 kişilik kapasitesi olan küçük bir statta oynanan milli maça, Litvanyalı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Türk taraftarların olduğu bölümde ve stadın çeşitli yerlerinde Litvanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 300 kadar Türk taraftar da millilere destek verdi.

Kuntz yönetiminde 8. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli Takımımız, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü. Ay Yıldızlılar, 2022'de ise 4. kez sahaya çıkacak. Milliler, bu yıl oynadıkları 3 mücadelede 2 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti.

Tanıdık isim Novikovas

Maçın ardından grupta 14 Haziran'da İzmir'de konuk edeceğimiz teknik direktör ValdasIvanauskas'ın ekibinin en dikkat çeken oyuncusu ise Arvydas Novikovas... Novikovas, geride bıraktığımız sezonu Erzurumspor'da tamamladı. Yeni sezonda Samsunspor'da kariyerine devam edecek 31 yaşındaki hücum oyuncusu, ülkesi adına 79 karşılaşmada attığı 12 golle, şu anki aday kadro içerisindeki en skorer isim konumunda yer alıyor.