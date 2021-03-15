Little Caesars, Zula Süper Lig’in resmi yiyecek sponsoru

Her zevke hitap eden pizzalarıyla paylaşma duygusunu artıran Little Caesars, espor kulvarında Türkiye’nin tek resmi yerli espor ligi Zula ile olan işbirliğini, yeni sezonda da devam ettiriyor.

Türkiye’de nefis kenarın mucidi Little Caesars, Zula ile gerçekleşen işbirlikleri kapsamında çıkardığı Zula Gamer Menü‘yle esporcuları eşsiz lezzetleri ile buluşturmaya devam edecek.

Zula ile uzun süreli işbirlikleri devam edecek

Tüketicinin ilgi alanlarını yakından takip ettiklerini anlatan Little Caesars Pazarlama Direktörü Pelin Çiftçioğlu, Zula ile uzun süreli işbirliklerinin devam edeceğini söylüyor. Çifçioğlu, “Pizzanın insanları bir araya getiren etkisinin espor ile eşleştiğini gördük ve bu alanda yatırımlar yapmaya karar verdik. Böylece Zula Süper Lig’in beşinci, altıncı ve yedinci sezonlarının resmi yiyecek sponsoru olduk. İşbirliğimiz kapsamında birçok kampanya ve kurumumuzun adının verildiği ‘Little Caesars Cup’ turnuvası düzenlendi. Önümüzdeki dönem de bu alanda yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Zula Süper Lig’in yeni sezonunda mücadele verecek esporculara Little Caesars ailesi olarak başarılar diliyoruz” diyor.

Sponsorluk kapsamında Little Caesars’ın Zula Gamer Menü’sünü www.littlecaesars.com.tr üzerinden satın alan pizzaseverler, kendilerine gönderilen promosyon kodlarıyla oyunun farklı aşamalarında kullanabilecekleri 7 bin 500 ila 50 bin arası Zula Altın kazanacak.