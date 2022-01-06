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Listeye Türk damgası! Burak Yılmaz 11. sırada

Fransız gazete L'Equipe'in yayınladığı listeye göre Burak Yılmaz, "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" listesinde 11. sırada yer aldı.

06 Ocak 2022, Perşembe 11:50 Son Güncelleme:
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Listeye Türk damgası! Burak Yılmaz 11. sırada

Fransız basınının önemli isimlerinden L'Equipe, 'Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi' listesini yayımladı.

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiren Milli Takım 'ın ve Lille'in yıldızı Burak Yılmaz, "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" listesinde kendine 11. sırada yer buldu.

İşte listenin tamamı:

1.Kylian Mbappé

2.Karim Benzema

3.Lionel Messi

4.Christophe Galtier

5.Didier Deschamps

6.Franck Haise

7.Dimitri Payet

8.Neymar

9.Antoine Griezmann

10.Kadidiatou Diani

11.Burak Yılmaz

12.Nasser al-Khelaïfi

13.Zidane

14.Paul Pogba

15.Bruno Genesio

16.Vincent Labrune

17.Jorge Sampaoli

18.Stephanie Frappart

19.Peter Bosz

20.Hugo Lloris

21.Noël Le Graët

22.Lucas Paqueta

23.Thierry Henry

24.Pablo Longoria

25.Mino Raiola

26.Jean-Michel Aulas

27.Dimitri Rybolovlev

28.Habib Beye

29.Corinne Deacon

30.Sébastien Deneux.

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