Listeye Türk damgası! Burak Yılmaz 11. sırada

Fransız basınının önemli isimlerinden L'Equipe, 'Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi' listesini yayımladı.
Geçen sezon ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiren Milli Takım 'ın ve Lille'in yıldızı Burak Yılmaz, "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" listesinde kendine 11. sırada yer buldu.
İşte listenin tamamı:
1.Kylian Mbappé
2.Karim Benzema
3.Lionel Messi
4.Christophe Galtier
5.Didier Deschamps
6.Franck Haise
7.Dimitri Payet
8.Neymar
9.Antoine Griezmann
10.Kadidiatou Diani
11.Burak Yılmaz
12.Nasser al-Khelaïfi
13.Zidane
14.Paul Pogba
15.Bruno Genesio
16.Vincent Labrune
17.Jorge Sampaoli
18.Stephanie Frappart
19.Peter Bosz
20.Hugo Lloris
21.Noël Le Graët
22.Lucas Paqueta
23.Thierry Henry
24.Pablo Longoria
25.Mino Raiola
26.Jean-Michel Aulas
27.Dimitri Rybolovlev
28.Habib Beye
29.Corinne Deacon
30.Sébastien Deneux.