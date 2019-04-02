Lissandra, VF Şampiyonluk Ligi çeyrek finallerine damgasını vurdu

Dark Passage serisinde Lissandra ile 2 kez oynayan GBM, bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmayı başardı. Birinde Zoe, diğerindeyse Akali karşısında oynayan Koreli oyuncu, iki karşılaşmada toplam 7/9/20 oynadı.

Doğuş Üni Aurora – Galatasaray karşılaşmasında Godbro’nun Lissandra oynadığını görmüştük. 30 dakika süren bu karşılaşmada Galio’nun karşısında Lissandra tercihi yapan ünlü oyuncu, 3/0/6 ile galibiyete ulaşmıştı.

Lissandra ile yenilgiye ulaşan tek isim ise Koearn kid. Doğuş Üni Aurora – Galatasaray serisinin üçüncü karşılaşmasında Lissandra’yı tercih eden oyuncu, 3/3/5 oynadığı bu karşılaşmada yenilgiye engel olmamıştı.

Seçim ve yasaklamaların kralları

VF Şampiyonluk Ligi’nin çeyrek final aşamasında en çok tercih edilen şampiyon Lissandra olsa da, her maçın seçim ve yasaklama ekranında gördüğümüz şampiyonlar da oldu. Irelia ve Jarvan IV üç kez seçilip üç kez yasaklandı. Ayrıca Morgana’nın beş kez yasaklanıp bir kez seçildiğini görürken, Urgot dört kez yasaklansa da iki kez Vadi’deydi. Sylas ise seçim ve yasaklama ekranlarının üzgün şampiyonu olarak kaldı. Son dönemde epey güçlü olduğu görülen bu şampiyon, oynanan altı karşılaşmada da yasaklandı. (Playerbros)