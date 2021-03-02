Lissandra Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Lissandra İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends evrenine Zac şampiyonundan hemen sonra katılan Lissandra, 2013 yılından bu yana oyuncuların dikkatini çeken bir şampiyondur. Lissandra şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini sizler için derledik. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
League of Legends evrenine Zac şampiyonundan hemen sonra katılan Lissandra, 2013 yılından bu yana oyuncuların dikkatini çeken bir şampiyondur. Lissandra şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceledik.
Buz Cadısı Lissandra
''Buz Cadısı'' adıyla bilinen Lissandra'nın büyüsü, buzun saf gücünü içinde barındırmaktadır. Fakat bu güç onun elinde karanlık ve korkunç bir şeye dönüştürüyor. Karanlıktan gelen bu büyü ile buzu kontrol eden şampiyon, kendisine karşı çıkanları sadece dondurmakla kalmıyor. Adeta katlediyor.
Düşmanlarını deşip paramparça etmekten büyük zevk alan şampiyonu herkes lakabıyla biliyor. Fakat gerçek çok daha çirkin, bu kadın dünyayı buzul çağına mahkûm etmek isteyen bir fesatçıdan başka bir şey değil.
Buz Cadısı Lissandra Oynanış Biçimi
En düşük büyü hasarı derecesinde bile bir minyon dalgasını 2'li kombinasyonla tek kerede alabilen Lissandra harika bir büyücüdür. Pasif olan skili Buzdoğan, 18 saniyede bir şampiyonun kullandığı bir sonraki yetenek mana harcatmaz. Yetenek kullandığında ve rakibin hareketini her kısıtladığında bu skilin bekleme süresi 1 saniye kadar azalır. Fakat bu azalma eşyalardan gelen hareket kısıtlama etkileri için geçerli değildir.
Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Keskin Buz, şampiyonun fırlattığı buzdan mızrak, bir rakibe isabet ettiğinde parçalanır. Parçaları rakibin büyü hasarı almasına ve hareket hızının azalmasına yol açar. Parçalar rakipleri delip geçerek, isabet ettiği diğer tüm hedeflere de aynı miktarda hasar verir.
Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Kırağı Çemberi, şampiyon yakınında olan rakiplerin büyü hasarı almalarını sağlar. Ayrıca yerlerine mıhlanmalarına yol açar.
Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Buzul Pençe, isabet ettiği tüm rakiplere büyü hasarı verir. Bu yeteneği tekrar etkinleştirmek şampiyonun pençenin o anki konumuna ışınlar.
Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek DONMUŞ MEZAR, şampiyon hedefindeki rakibi dondurarak, 1.5 saniyeliğine sersemletir. Kendini 2.5 saniyeliğine kara buz içine alarak hedef alınamaz bir konuma sokar. Ancak bu sırada hareket edemez. Skill hedeften fışkırarak rakiplere büyü hasarı verir. Buz 3 saniye boyunca kalır. Rakiplerin hareket hızı değerini düşürür.
Lissandra, ultiyi kendi üzerine yaparak kendisini kurtarabilmektedir. Ayrıca bunu yaparken rakibini de öldürebilir. Pençe yeteneği sayesinde uzun bir menzile ışınlanabilir. Doğal olarak bir takım savaşı varsa bu şampiyon üzerinde yoğunlaşmamak daha mantıklıdır.
Buz Cadısı Lissandra S11 Rün Dizilimi
S11 yeni sezonda alanda etkili hasar veren, Lissandra şampiyonunun yeni rün dizilimi;
Azim
Artçı Şok
Tahrip
Kemik Zırh
Aşırı Büyüme
İlham
Mükemmel Zamanlama
Peksimet Teslimatı ve ayrıca;
+10 Değişken Kuvvet
+10 Değişken Kuvvet
+6 Büyü Direnci
Buz Cadısı Lissandra S11 Yetenek Skilleri
S11 yeni sezonda takım savaşlarını mükemmel bir şampiyon olan Lissandra’nın yeni yetenek skilleri dağılımı;
Keskin Buz: 1- 4- 5- 7- 9
Kırağı Çemberi: 2- 14- 15- 17- 18
Buzul Pençe: 3- 8- 10- 12- 13
Donmuş Mezar: 6- 11- 16
Buz Cadısı Lissandra S11 Counter Pickler
S11 yeni sezonda Lissandra şampiyonunun, karşısında daha güçlü olan şampiyonlar;
Anivia
Brand
Diana
Kassadin
LeBlanc
Buz Cadısı Lissandra S11 Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.
Hextech Füzekemer
Zhonya'nın Kumsaati
Rabadon'un Şapkası
Morellonomikon
Hiçlik Değneği
Liandry'nin Istırabı
Buz Cadısı Lissandra Kostümleri
Lissandra şampiyonunun sahip olduğu tüm kostümler;
Klasik Kostüm
Kantaşı Kostümü
Bıçaklar Kraliçesi Kostümü
Robotik Kostümü