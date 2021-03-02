League of Legends evrenine Zac şampiyonundan hemen sonra katılan Lissandra, 2013 yılından bu yana oyuncuların dikkatini çeken bir şampiyondur. Lissandra şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceledik.

Buz Cadısı Lissandra

''Buz Cadısı'' adıyla bilinen Lissandra'nın büyüsü, buzun saf gücünü içinde barındırmaktadır. Fakat bu güç onun elinde karanlık ve korkunç bir şeye dönüştürüyor. Karanlıktan gelen bu büyü ile buzu kontrol eden şampiyon, kendisine karşı çıkanları sadece dondurmakla kalmıyor. Adeta katlediyor.

Düşmanlarını deşip paramparça etmekten büyük zevk alan şampiyonu herkes lakabıyla biliyor. Fakat gerçek çok daha çirkin, bu kadın dünyayı buzul çağına mahkûm etmek isteyen bir fesatçıdan başka bir şey değil.

Buz Cadısı Lissandra Oynanış Biçimi

En düşük büyü hasarı derecesinde bile bir minyon dalgasını 2'li kombinasyonla tek kerede alabilen Lissandra harika bir büyücüdür. Pasif olan skili Buzdoğan, 18 saniyede bir şampiyonun kullandığı bir sonraki yetenek mana harcatmaz. Yetenek kullandığında ve rakibin hareketini her kısıtladığında bu skilin bekleme süresi 1 saniye kadar azalır. Fakat bu azalma eşyalardan gelen hareket kısıtlama etkileri için geçerli değildir.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Keskin Buz, şampiyonun fırlattığı buzdan mızrak, bir rakibe isabet ettiğinde parçalanır. Parçaları rakibin büyü hasarı almasına ve hareket hızının azalmasına yol açar. Parçalar rakipleri delip geçerek, isabet ettiği diğer tüm hedeflere de aynı miktarda hasar verir.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Kırağı Çemberi, şampiyon yakınında olan rakiplerin büyü hasarı almalarını sağlar. Ayrıca yerlerine mıhlanmalarına yol açar.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Buzul Pençe, isabet ettiği tüm rakiplere büyü hasarı verir. Bu yeteneği tekrar etkinleştirmek şampiyonun pençenin o anki konumuna ışınlar.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek DONMUŞ MEZAR, şampiyon hedefindeki rakibi dondurarak, 1.5 saniyeliğine sersemletir. Kendini 2.5 saniyeliğine kara buz içine alarak hedef alınamaz bir konuma sokar. Ancak bu sırada hareket edemez. Skill hedeften fışkırarak rakiplere büyü hasarı verir. Buz 3 saniye boyunca kalır. Rakiplerin hareket hızı değerini düşürür.

Lissandra, ultiyi kendi üzerine yaparak kendisini kurtarabilmektedir. Ayrıca bunu yaparken rakibini de öldürebilir. Pençe yeteneği sayesinde uzun bir menzile ışınlanabilir. Doğal olarak bir takım savaşı varsa bu şampiyon üzerinde yoğunlaşmamak daha mantıklıdır.

Buz Cadısı Lissandra S11 Rün Dizilimi

S11 yeni sezonda alanda etkili hasar veren, Lissandra şampiyonunun yeni rün dizilimi;

Azim

Artçı Şok

Tahrip

Kemik Zırh

Aşırı Büyüme

İlham

Mükemmel Zamanlama

Peksimet Teslimatı ve ayrıca;

+10 Değişken Kuvvet

+10 Değişken Kuvvet

+6 Büyü Direnci

Buz Cadısı Lissandra S11 Yetenek Skilleri

S11 yeni sezonda takım savaşlarını mükemmel bir şampiyon olan Lissandra’nın yeni yetenek skilleri dağılımı;

Keskin Buz: 1- 4- 5- 7- 9

Kırağı Çemberi: 2- 14- 15- 17- 18

Buzul Pençe: 3- 8- 10- 12- 13

Donmuş Mezar: 6- 11- 16

Buz Cadısı Lissandra S11 Counter Pickler

S11 yeni sezonda Lissandra şampiyonunun, karşısında daha güçlü olan şampiyonlar;

Anivia

Brand

Diana

Kassadin

LeBlanc

Buz Cadısı Lissandra S11 Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Hextech Füzekemer

Zhonya'nın Kumsaati

Rabadon'un Şapkası

Morellonomikon

Hiçlik Değneği

Liandry'nin Istırabı

Buz Cadısı Lissandra Kostümleri

Lissandra şampiyonunun sahip olduğu tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Kantaşı Kostümü

Bıçaklar Kraliçesi Kostümü

Robotik Kostümü