Liquid ile MiBR arasında bir takas gerçekleşebilir

Jacob Wolf imzalı habere göre, MiBR tarafının da 5 Brezilyalıdan oluşan bir kadro hedeflediği ve bu bağlamda Tarık “tarik” Çelik’i de kadrosunda istemediği belirtiliyor. Astralis’in arkasından kurtulmak isteyen Liquid ile bir türlü istenen başarıların gelmediği MiBR, bu sert sayılabilecek dönemin ardından böyle bir takasa sıcak bakabilir.

TACO ve Zews, Stewi2k takasları gerçekleşirse, eski takım arkadaşları Gabriel “FalleN” Toledo, Marcelo “coldzera” David ve Fernando “fer” Alvarenga ile yeniden aynı çatı altında olacaklar. Bu ekip daha önce Luminosity ve SK bünyesinde beraber yer almışlardı. (Playerbros)