Çin Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran ve senelik 23 milyon Euro (137 milyon TL) kazanan Marcello Lippi’nin görevine son verildi. İtalyan teknik adam, önceki gün Uzak Doğu ülkesinin Asya Kupası çeyrek finalinde İran’a 3-0 kaybettiği karşılaşmada son kez takımının başında bir maça çıkmıştı.

70 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından ise şu ifadeleri kullanmıştı: “Sözleşmem sona erdi. Takımın gelişmesi ve daha iyi olması için elimden geleni yaptım.”