Pankreas vücudun içerisinde lipaz isimli bir enzim üretimi gerçekleştirir. Özellikle yemek yendiği esnada sindirim sistemine lipaz aktarımı sağlanır. Böylece bağırsaklar üzerinden yenen yemeklerdeki yağlar lipaz yardımı ile beraber parçalanır. Bu durum aynı zamanda depolama ile beraber yağ üzerinden güçlü bir yedekleme imkanı da sağlamaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı lipaz mutlaka vücut içerisine dengeli şekilde kalmalıdır. Yağları parçalamada önemli bir enzim olarak öne çıkan sistem, her yemek yenme esnasında ortaya çıkar ve gerekli görevini eksiksiz şekilde yerine getirir.

Lipaz değeri kaç olmalı?

Yağ sindirimine katılan enzime lipaz denmektedir. Diğer ismiyle pankreatik lipaz olarak da bilinen bu enzim pankreas üzerinden sağlanmaktadır. Karın bölgesinin arka kısmında bulunan pankreasın görevi ise, diyet yağlarının belirli oranda bileşenleri üzerinden parçalanmasına yardımcı olmaktır. Bir kanal aracılığıyla pankreas üzerinden salgılanan lipaz, sağlıklı insan vücudundaki değerin yakalanmasına olanak verir. Özellikle lipaz değerinin düzenli şekilde test edilebilmesi, Pankreas hastalıklarının teşhisi ile beraber organ işlevinin değerlendirilmesinde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Böylece hastalıklar önlenebilir ve yaşanabilecek olası problemlere karşı önlem alınabilir.

Bu doğrultuda sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi noktasındaki lipaz değeri belli seviyelerde bulunmalıdır. Lipaz normal değeri ise 10 - 140 aralık birimi olarak öne çıkıyor. Başka birimlerle ölçüm üzerinden ele alındığı zaman ise, 0.17 - 2.3 mckat/L şeklinde ifade edilmektedir. Değişik ölçüm birimleri kullanıldığı için bu değerler laboratuvarlarda farklılık yaratabilmektedir. Ancak ortak şekilde belli bir standardın her insan için lipaz enzimi üzerinden öne çıktığını söylemek mümkün.

Lipaz değeri yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Öncelikle yüksekliği açısından ele alındığı zaman lipazın normalin üzerinde bulunması tek başına dahi önemli sorunlar yaratabilmektedir. Vücutta lipaz yüksekliği ile beraber belli başlı bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar insan sağlığı noktasında ciddi risk potansiyeli teşkil etmektedir. Zaman içerisinde insan sağlığını tehdit eden ve ölümcül sorunlar yaratabilecek bir noktaya çıkarabilmektedir. Tabii lipaz değerinin tek başına ölçülmesi bu hastalıkları kesin bir teşhis sağlamaz. Bu durum belli başlı bazı sindirim sorunlarının da belirtisi olarak öne çıkabilmektedir. Mutlaka detaylı ve eksiksiz şekilde araştırma yapılarak teknikler ortaya çıkarılmalıdır.

- Safra kesesi enfeksiyonu,

- Böbrek yetmezliği,

- Pankreas kanseri,

- Trigliserid yüksekliği,

- Obezite,

- Çölyak hastalığı,

- Akut pankreatit,

- Siroz,

- Birtakım mide hastalıkları,

Diğer yandan lipaz değeri düşük olması ise özellikle pankreatik hücrelerde kalıcı hasarlar yaratabilmektedir. Kistik fibroz ile beraber kronik pankreatit gibi uzun süren bozukluklar bu duruma sebep olabilmektedir. Belli başlı bazı sorunlar vücuttaki lipaz dengesini düşürebilir.

- Bazı kalıtsal yani genetik faktörler,

- Kistik fibroz,

- Kronik pankreatit,

Bu gibi durumlar karşısında mutlaka bir doktora görünmeli ve gerekli tedavi uygulanmalıdır. Özellikle lipaz yüksekliği ya da düşüklüğü için periyodik olarak kontrol yapılması oldukça önemlidir.

Lipaz değerleri düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

Lipaz değerinin yükselmesi ya da düşmesi çok ciddi hastalıklar ortaya çıkarabilmektedir. Bu hastalıklar zaman içerisinde ölümcül boyuta ulaşabilir. Ancak kişinin kendi gündelik yaşamın içerisinde alabileceği önlemler, lipaz değerini sağlıklı biçimde vücutta denge bulmasına olanak verir.

- Karaciğer ve pankreası korumak için alkolden uzak durulmalıdır.

- Gün içerisinde mutlaka en az 2 ya da 3 litre kadar su içilmelidir.

- Düzenli şekilde doktor kontrolü sağlanmalıdır.

- Kişisel olarak dokunan ilaçlardan uzak durulmalıdır.

- Sigaradan uzak durulmalıdır.

Bu gibi belli başlı bazı önlemleri almak suretiyle lipaz değerinin vücut içerisinde dengeli kalmasına olanak verebilirsiniz. Aksi takdirde düşüklüğü ya da yüksekliği üzerinden istenmeyen hastalıklar ile karşı karşıya kalmak mümkün.



