Sezon başında finansal sebeplerden dolayı Barcelona ile sözleşmesini yenileyemeyen ve PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi, İspanyol Sport Gazetesi'ne konuştu. Messi, şunları söyledi: "Barcelona'da kalmak için her şeyi yaptım. Kimse benden bedava oynamamı istemedi. Maaşımda yüzde 50'nin üzerinde kesinti yapılması teklif edildi ve kabul ettim. Benim ve ailemin arzusu Barcelona'da kalmaktı."

'Elbette dönmek isterim'

"Laporta'nın sözleri beni incitiyor, bunu hak etmediğime dair bir his bırakıyor. Barcelona'ya elbette bir gün dönmek ve hayatımın bir bölümünde sportif direktör olarak görev almak isterim. Tabii bu olur mu bilmiyorum."