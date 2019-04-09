Lionel Scaloni trafik kazası geçirdi!

Bisikleti sürerken arabanın çarpmasıyla trafik kazası geçiren 40 yaşındaki teknik direktörün ilk müdahalede öncesi durumunun ağır olduğu tahmin edilmişti.

Ancak daha sonra Scaloni'nin durumunun ciddi olmadığı kısa sürede taburcu olacağı bildirildi.