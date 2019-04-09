Lionel Scaloni trafik kazası geçirdi!

Mallorca'nın eski futbolcusu Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni'ye sabah saatlerinde Agora Portlas okulunun önünde araba çarptı.

09 Nisan 2019, Salı 16:24
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Lionel Scaloni trafik kazası geçirdi!

Bisikleti sürerken arabanın çarpmasıyla trafik kazası geçiren 40 yaşındaki teknik direktörün ilk müdahalede öncesi durumunun ağır olduğu tahmin edilmişti.

Ancak daha sonra Scaloni'nin durumunun ciddi olmadığı kısa sürede taburcu olacağı bildirildi.

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