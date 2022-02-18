Lionel Messi, Paris Saint-Germain'deki ilk yılını doldurmak üzere ancak yıldız futbolcunun son dönemde yaşadıkları konuşulmaya devam ediyor. El Pais gazetesi, Messi ile ilgili kaleme aldığı makalede oyuncunun Paris'teki zorlu yaşamından söz ederken Camp Nou'dan ayrılığı konusunda da Pique ile Laporta arasında geçenleri yazdı.

Lionel Messi, Barcelona ile yeni kontrat imzalamak için gün sayıyordu. Laporta'nın seçim vaatlerinden biri de Messi'yi takımda tutmaktı ancak kulüp, finansal yükümlülükler nedeniyle Arjantinli futbolcunun maaşının karşılanamayacağını duyurdu ve sözleşme görüşmeleri sona erdi.

Habere göre Messi'nin ayrılığına takımın bir diğer yıldızı Pique neden oldu. Katalan savunmacı, Başkan Laporta ile görüştü. Bu görüşmede Pique, Barça için en iyi çözümün Messi ile sözleşme yenilemek değil, yolların ayrılması olduğunu söyledi. Pique, Messi olmazsa finansal fair play sorununun ortadan kalkacağını başkana iletti. İspanyol basını bu görüşmeyi, Pique'den Messi'ye ihanet olarak nitelendirdi.

Lionel Messi, PSG'deki ilk sezonunda şu ana kadar beklenen düzeye gelemedi. Yıldız futbolcu eski günlerini aratırken yaşadığı psikolojik problemlere dikkat çekildi. Ayrıca yeni kulüp, yeni şehir, yeni ülke ve yeni hayata uyum sürecinin Messi'yi zorladığı öne çıkarıldı.

Lionel Messi, PSG'ye transferinin ardından ailesiyle birlikte Le Royal Monceau adlı otele yerleşti. Barcelona'da gözlerden uzak yaşayan Messi, Paris'te kalabalık taraftarlar ve paparazzilerin ortasında kaldı. Messi bu süreçte çocuklarını okula götürmek için bir saat, antrenmana gitmek için de bir saat harcadı. Antrenman dönüşlerinde ise yıldız futbolcu otel odasından hiç çıkmadı. Messi ve ailesinin Paris'teki ilk iki ayı bu şekilde geçti ve daha sonra kendi konutlarına yerleştiler.

Arjantinli yıldızın takım arkadaşlarından Paredes, "Yeni bir ülkeye ve yeni bir kulübe uyum sağlamak dünyanın en iyisi Messi için bile kolay değil ama Leo bu durumu tersine çevirecek" ifadeleriyle oyuncunun uyum sorununa dikkat çekti. Fransız basını ise Messi için bu kadar anlayışlı değildi ve yıldız futbolcu sert eleştirilere maruz kaldı.

Messi'nin bir takım arkadaşı, "Ona İspanya'da daha fazla saygı duyuyorlardı, burada daha sert davranıyorlar, daha fazla faul yapıyorlar" sözleriyle Messi'nin maçlardaki durumundan söz ediyor.

Messi'nin 34 yaşında yeni bir kafilenin içinde yer almasının oyuncuyu fazlaca etkilediği konuşuluyor. PSG, Barcelona'ya göre daha heterojen bir gruba sahip. Fransız ekibinin kadrosu 13 farklı milletten oyuncu grubuyla dolu. Ancak Barcelona'da durum farklıydı. Takım içinde Arjantinli yıldızla daha önce tanışmayanlar, "Konuşmuyor, yerinde oturuyor ve sessizce duruyor. Sadece her şeye bakıyor" sözleriyle oyuncunun ruh halini açıkladı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Messi'nin Paris'te otel hayatından yerleşik yaşama geçmesinin performansına doğrudan katkı yaptığı vurgulandı. Uyum sorununu yavaş yavaş gideren futbolcu en kısa zamanda eski günlerine geri dönmek istiyor.