İspanyol spor gazetesi El Mundo Deportivo, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek tüm dikkatleri üzerineçeken Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal'in, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'yi istediğini yazdı.

Haberde Messi'nin, Fransız devi ile anlaşamaması durumunda Al Hilal'ın, Arjantinli süperstara 300 milyon Euro yıllık maaş vermeye hazır olduğu öne sürüldü.