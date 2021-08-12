Lionel Messi, 20 yıllık Barcelona kariyerini sürpriz bir şekilde noktalayarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Arjantinli yıldızın, Fransız devine imza atmasıyla birlikte Cristiano Ronaldo'nun da geleceği merak edilir hale geldi.

'PLANLARI SUYA DÜŞTÜ' İDDİASI

Messi'nin transferi sonrası Cristiano Ronaldo'nun geleceğini olumsuz etkileyeceği ifade edilmişti. Yoluna Juventus'ta devam etmek istemeyen ve PSG ile Real Madrid'den birine transfer olması beklenen Ronaldo'nun, Messi'nin imzası sonrası istediği takımlara transfer olmasının zorlaşacağı kaydedilmişti.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Hürriyet'in haberine göre; Ronaldo'nun geleceği konusunda belirsizlik sürerken Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille'den flaş bir açıklama geldi.

Ligue 1'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Lille'de kaptan Jose Fonte, milli takımdan da arkadaşı Cristiano Ronaldo ile mesajlaştığını açıkladı.

İşte Jose Fonte'nin açıklamaları;

"Messi'nin transferinden çok mutluyum. Onun gibi bir oyuncunun bizim ligimizde olması inanılmaz bir duygu."

RONALDO'YA MESAJ ATIYORUM

"Açıkçası bizim ve rakipler için her şey daha zor olacak. Ben de Ronaldo'ya her gün Lille'e gelmesi için mesaj atıyorum. Yalnızca 'ha ha ha' yanıtını verdi"

DAHA DEĞERLİ OLACAK

"Messi, Neqymar ve Mbappe karşısında gol yemediğimizi hayal edin! Bu bizi daha değerli kılacak."

FFP TEPKİSİ

"Lille'de herkes bütçeyi daraltmak zorunda kaldı. Bazı oyuncular maaşlarını düşürdü. Sonra PSG'ye bakıyorsunuz; Donnarruma ve Ramos'un imzası, Wijnaldum transferi ve Messi'yi görüyorsunuz. İşte bu hayal kırıklığı yaratıyor."

BURAK YILMAZ İLE AYNI TAKIMDA OYNAMA İHTİMALİ

Jose Fonte'nin Ronaldo ile iletişime geçmesine rağmen Portekizli yıldızın, Lille'e transferi mümkün görülmüyor. Bütçe konusunda sıkıntılar yaşayan Fransız ekibinin, Ronaldo'yu transfer etmesi halinde Burak Yılmaz ile birlikte oynama ihtimali bulunuyor.

BURAK KALMAK İSTİYOR

Burak Yılmaz'ın babası geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Lille, Burak’ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta mukavelesini uzatmak istiyor. Öyle bir durum var. Burak’ın oradan ayrılması çok zor. Öyle bir ortamda kolay kolay verilmez. Sevilen oyuncuyu vermek her yerde çok zordur. Nice teklifte bulundu. Başından beri çok istiyorlar. Lille, 1 yıl daha kontratını uzatmak istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 33 karşılaşmada forma giydi. Milli golcü 18 gol kaydederken 5 asist yaparak takımının Fransa Ligue 1'de şampiyon olmasında büyük pay sahibi olmuştu.