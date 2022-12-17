2022 Dünya Kupası'nda artık final zamanı... Lionel Messi'nin liderlik ettiği Arjantin ile Kylian Mbappe'nin yıldızı olduğu Fransa, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yöneteceği mücadeleyi kazanan takım dünyanın en büyüğü olacak.

MESSI'NİN SON ŞANSI

Dünya futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasına adını yazdıran Lionel Messi, 35 yaşındayken yer aldığı bu turnuva kariyerindeki son Dünya Kupası olacak.

Arjantinli oyuncu, idol olarak gördüğü ve yıllarca kıyaslandığı Diego Armando Maradona gibi kariyerine eksik olan Dünya Kupası'nı eklemek istiyor.

DESCHAMPS'TAN MESSI AÇIKLAMASI

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, final öncesi yaptığı basın toplantısında Arjantin'in en önemli silahı Lionel Messi hakkında da konuştu.

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Deschamps yaptığı açıklamada; "4 yıl önce Messi, daha çok sağ tarafta ve sahte 9 numara gibi oynuyordu.

Ancak burada bir oyun kurucu gibi ve sahada çok daha fazla özgürlüğe sahip. Bu da onu durdurmayı bir hayli zorlaştırıyor" diye konuştu.

MESSI'NİN OĞLUNDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Dünya Kupası heyecanını derinden yaşayan Arjantinliler'den biri de Lionel Messi'nin oğlu Thiago Messi...

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Lionel Messi'nin eşi Antonela, kendisine ait resmi Instagram hesabından, 10 yaşındaki Thiago'nun Dünya Kupası finali öncesi yazdığı bir şarkıyı paylaştı.

Thiago'nun şarkıda Diego Maradona ve ailesine de yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOCUKLAR ŞİMDİ YİNE HEYECANLIYIZ"

İşte o sözler...

Arjantin'de doğdum,

Diego ve Lionel'in ülkesi.

Asla unutmayacağım Malvinas çocukları...

Bunu sana açıklayamam,

Çünkü anlamayacaksın.

Kaybettiğimiz finaller için kaç yıl ağladım?

Ama bunlar Maracana'da sona erdi.

Babam finali kazandı.

Çocuklar şimdi yine heyecanlandık,

Üçüncü kez kazanalım istiyorum.

Dünya Şampiyonu olalım istiyorum.

Ve Diego gökyüzünde, onu görebiliyoruz.

Don Diego ve La Tota ile Messi'ye destek veriyor.