Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olmadan önce uzun yıllar Barcelona'da forma giyen ve dünya futboluna damga vuran Lionel Messi, kariyerinin ilerleyen bölümünde MLS'te forma giymek istediğini dile getirdi.

Mirror'da yer alan habere göre Messi, MLS'te forma giyme isteği olduğunu belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayı, o ligin nasıl olduğunu, orada hayatın nasıl olduğunu merak ediyorum. Kariyerimde daha sonra orada olmak isterim ama olur mu olmaz mı bilmiyorum." sözlerini söyledi.

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami'nin orta vadeli planlarında Messi ile ilgilendiği aktarılanlar arasında yer alıyor. Inter Miami'nin haricinde New York City'de Arjantinli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

34 yaşındaki Lionel Messi'nin Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



