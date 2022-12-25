Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten mücadelenin penaltı atışları sonucunda Fransa'yı mağlup ederek şampiyon oldu.





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Arjantin'in süperstarı Lionel Messi, koleksiyonunda eksik olan tek ve en önemli parçayı da bu finalle birlikte tamamlamış oldu.

TÖREN OLAY OLDU

Finalin ardından gerçekleştirilen Dünya Kupası töreni günlerce konuşuldu. Final öncesi takım kaptanı Lionel Messi'ye bir kıyafet giydirildi.

Süperstara giydirilen bu kıyafet bişt olarak adlandırılıyor. Körfez ülkelerinde meşhur olan bu kıyafet gri, beyaz, bej, kahverengi ve siyah renklerde olabiliyor ve yüksek statülü kişiler tarafından giyiliyor.

Arap ülkelerinde bişt giymek, özel günlere mahsustur ve saygı göstergesi olarak kabul edilir.

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TERZİDEN AÇIKLAMA

Arjantin Milli Takım kaptanı Messi ve Fransa Milli Takım kaptan Lloris için iki tane özel bişt yaptırıldı. Bu biştleri yapan Katarlı terzi Muhammed Abdullah Al-Salem, şunları söyledi; "İlk başta bizden Dünya Kupası için bişt yapmamız istendi. Kimin için yaptığımızı bilmiyorduk.

Messi'nin giydiği biştin bizim mağazamızdan çıkmış olmasına şaşırdık. Bu bişt için yetkililerin ilk tercihinin bizim mağazamız olduğunu öğrendiğimde gurur duydum."

TEPKİ ÇEKTİ

Messi'ye, yıllardır hayalini kurduğu kupa töreni öncesi bişt giydirilmesi ve kupayı kaldırırken de üstünde bu kıyafetin olması başta Arjantinliler olmak üzere birçok futbolsever tarafından tepkiyle karşılandı.





Messi'nin Dünya Kupası'nı kaldırırken üstünde milli takım forması dışında birşey olması futbolseverler tarafından eleştirildi.

MESSI'YE BİŞT TEKLİFİ

Lionel Messi'ye giydiği bişt ile ilgili Ummanlı Avukat Almed Al Barwani'den sürpriz bir teklif geldi. Al Barwani, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Umman Sultanlığı adına, Katar 2022 Dünya Kupası'nı kazandığınız için sizi tebrik ediyorum.

Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan bişte karşılık sana bir milyon Dolar teklif ediyorum" ifadelerini kullandı.

The National'a konuyla ilgili açıklama yapan Al Barwani; "Katar Emiri'nin Messi'ye bişt giydirdiği anı stadyumda canlı izliyordum.

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Bu an dünyaya bizim kültürümüzü anlattı. Bişt, o gurur anını anmak, onu yeniden yaşamamıza yardımcı olmak ve ayrıca her şeyi yapabileceğimizi hatırlatmak için sergilenecek" diye konuştu.

Messi'nin Dünya Kupası yolculuğu