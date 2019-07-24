Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, ülkesinin Copa America'da Şili'yi 2-1 yendiği üçüncülük maçının ardından basın mensuplarına verdiği demeçte "Kupa, Brezilya'nın kazanılması için düzenlenmiş. Bu yolsuzluğun bir parçası olmamak için madalya töreninde yer almadım." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL ise Messi'nin bu açıklamalarını cezasız bırakmadı. CONMEBOL'dan yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcunun söz konusu yorumları nedeniyle 1500 dolar para cezasına çarptırıldığını ve aynı maçta Beşiktaşlı Gary Medel'le kavga ettikten sonra kırmızı kart görerek oyundan atıldığı için de 1 maçtan men edildiğini duyurdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler