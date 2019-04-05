Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin babası Jorge, dün gece bir trafik kazasına karıştı. Arabasıyla yolda seyrettiği sırada bir motosikletliye çarpan 61 yaşındaki Jorge'nin polis sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Rosario kentinde gerçekleşen kazanın ardından 24 yaşındaki motosikletlinin bilincini kaybettiği ve ambulansla derhal hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Clemente Alvarez Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise kazazedenin ciddi bir probleminin olmadığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler