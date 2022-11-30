Katar'daki iki efsaneden Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'le Son 16 biletini cebine koymuştu. Bu akşam ise gözler, Lionel Messi'ye çevrilmişti... C Grubu'nda 3 puanlı Messi'li Arjantin, 4 puanlı Robert Lewandowski'li Polonya ile karşılaştı. Tangocular, rakibini devirmesi halinde Son 16'ya yükselecek, Lewandowski ve arkadaşlarına ise galibiyetin yanı sıra beraberlik de yetiyordu.

Messi penaltı kaçırdı

Mücadele hızlı başladı, Arjantin ne kadar istekli olduğunu baskılarıyla gösterdi. Güney Amerika devi, 39'da süperstarı Lionel Messi'yle bir penaltı atışından yararlanamadı, Wojciech Szczesny harika kurtardı, ilk yarı başladığı gibi golsüz sona erdi.

İkinci yarı golle başladı

İkinci devre ise golle başladı. 46. dakikada Alexis Mac Allister sahneye çıktı, Tangocular'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 67'de ise Julian Alvarez farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı, ve son 16 turu biletini kaptı! Polonya ise averajla Meksika'nın önünde bir üst tura yükseldi!

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Danny Makkelie ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

10' Messi ceza alanı sol çaprazında açısını oluşturup sert vurdu ancak Szczesny kapattığı köşede topu kornere çeldi.

28' Alvarez vurdu seken topa ceza sahası dışı sol çaprazından Acuna vurdu, az farkla dışarda.

KAÇTI!

37Alvarez savunma arkasına sarktı, sol çaprazdan vurdu, kaleci Szczesny yine başarılı.

PENALTI!

38' Pozisyonun devamında Alvarez ortaladı, Messi yükseldi, Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI!

39' Lionel Messi beyaz noktanın başına geçti, vurdu ancak Szczesny harika çıkardı!

44' Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Di Maria sert vuruyor ancak direk dibinde Szczesny topa sahip oluyor.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı. ,

GOL!

46' Molina sağ kanattan yerden içeri çevirdi, Mac Allister sağları sarstı, Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.

49' Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Zielinski ceza sahası içine ortalıyor. Kale önünde iyi pozisyon alan Glik kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

61' Sol kanattan ceza sahası içine sokulan Messi, penaltı noktasına yakın konumdaki Mac Allister'e gönderdi, Allister gelişine vurduancak kaleci gole izin vermedi.

GOL!

68' Fernandez aradan oynadı, Julian Alvarez ceza sahası içinde öldürücü vuruşu yaptı, skoru 2-0'a getirdi.

73' Alvarez sağ kanattan ceza sahasına girerken vurdu, şutu yan ağlarda kaldı.

85' Tempo biraz düştü.

90' Karşılaşmanın sonuna +6 ekleniyor.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

90+3' Tagliafico sol kanattan içeri girdi, vurdu kaleci Szczesny müdahale etti ancak ağlara giden topu Kiwior çizgiden çıkardı!

Mücadele sona erdi. Arjantin ve Polonya son 16 Turu'nda!

Polonya-Arjantin 11'ler:

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Kamil Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Swiderski, Lewandowski.

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Di Maria, Messi, Mac Allister, Julian Alvarez







