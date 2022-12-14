2022 Dünya Kupası’nda yarı final müsabakasında Arjantin ile Hırvatistan Lusail Stadyumu’nda karşılaşırken, kritik maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çaldı. Karşılıklı ataklarla başlayan maçta ilk golü bulan Arjantin oldu. 34. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Messi, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 5 dakika sonra orta alanda aldığı topla hızla rakip ceza sahasına giren Julian Alvarez farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. İkinci yarıya skor avantajıyla başlayan Tangocular, 69. dakikada yine Alvarez’in ayağından bulduğu golle skoru 3-0’a taşıdı. Kalan dakikalarda Hırvatlar golü bulamazken, kritik mücadeleyi 3-0 kazanan Güney Amerika ekibi, 18 Aralık Pazar günü oynanacak büyük finale adını yazdıran ilk ülke oldu. Hırvatistan ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak 3.’lük maçında Fransa-Fas maçının kaybedeni ile karşılaşacak.

Messi’den yeni rekor

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 25. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Alman oyuncu Lothar Matthaus'un rekorunu egale etti. 35 yaşındaki yıldız, Hırvatistan maçında attığı golle turnuvadaki 5. golünü kaydederken, 5. kez boy gösterdiği Dünya Kupası’nda 11 gole ulaştı. Bu golle birlikte aynı zamanda Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda en çok gol atan isim oldu.

Modric, ikinci final şansını kaybetti

Arjantin müsabakasında 18. kez Dünya Kupası maçına çıkan Hırvatistan Milli Takımı kaptanı Luka Modric, 4 farklı turnuvada bu deneyimi yaşadı. (2006, 2014, 2018, 2022) 37 yaşındaki yıldız, bu süreçte ülkesiyle 1 kez final, 1 kez de yarı final oynama başarısı gösterdi. Hırvat futbolunun efsane ismi 37 yaşındaki kaptan Modric'in kupa hayali de resmen son buldu. (İHA)