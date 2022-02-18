Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İspanyol devi Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de yıldız futbolcu Lionel Messi, takımının Devler Ligi'ndeki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

PSG Magazine'e konuşan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın zorluğundan bahsederek, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zor, çünkü en iyi takımların bulunduğu ancak en küçük detayın, en küçük hatanın sizi eleyebileceği bir turnuva. Bence kazanmaya çalışacak bir takımımız var. Bu fikir için heyecanlıyız ve ona ulaşmak için büyük umutlarımız var. Ancak tekrar ediyorum, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zordur. En iyi takım her zaman kazanamaz." sözlerini dile getirdi.

Takım olmanın önemi

Takım olmanın önemine de değinen Messi, "Büyük takımlar sahanın her alanında, tüm hatlarında, hem savunmada hem de hücumda iyi olmak zorundadır. Forvetler kendilerini hücumla, defans oyuncuları da savunmayla sınırlayamadığı için takım oyununun önemli olduğunu düşünüyorum. Hem savunma safhasında hem de hücum safhasında güçlü ve birleşik bir takım olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ni ve diğer tüm şampiyonlukları kazanmaya çalışacak bir takımız." dedi.



