Barcelona'dan 2017 yazında tam 222 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'in yolunu tutan Neymar, tarihin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.

Hakkındaki transfer dedikoduları bir türlü bitmek bilmeyen 26 yaşındaki futbolcunun bir süredir eski kulübü Barcelona'ya geri döneceği iddia ediliyordu.

Konuyla ilgili olarak Katalan devinin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Arjantinli süperstar, Marca gazetesine verdiği röportajda Neymar'ın olası bir geri dönüşüyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Hem futbolculuğu hem de soyunma odasına getireceği renkten ötürü Neymar'ın geri dönmesini çok isteriz. Onunla arkadaşız, çok güzel anılarımız oldu ve birlikte çok zaman geçirdik.

Ancak bana göre Barcelona'ya geri dönmesi zor. Zira Paris Saint Germain'in onu bırakacağını zannetmiyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler