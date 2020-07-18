Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi, Osasuna’ya 2-1 kaybettikleri ve İspanya Ligi’nde şampiyonluğu Real Madrid’e kaptırdıkları maçın ardından adeta açtı ağzını, yumdu gözünü… İlk kez bu kadar öfkeli ve kızgın gözüken kaptan Messi, takım arkadaşlarını ve hocası Quique Setien’in taktik anlayışını yerden yere vurdu. Artık önlerinde hedef olarak sadece Şampiyonlar Ligi kalan Barça’da Messi şunları söyledi: “Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik. Düzensiz, zayıf ve tutkusuz bir takımdık. Çok fazla puan kaybettik ve Osasuna maçı tüm sezonun bir özeti gibiydi. Öz eleştiri yapmalıyız. Oyunculardan başlayarak öz eleştiri yapmak zorundayız. Biz Barcelona'yız ve her şeyi kazanmalıyız.”

‘Çok değişmemiz gerekiyor’

“Real Madrid'e bakmamalıyız. Madrid kendi işini yaptı ve tüm maçlarını kazandılar. Biz de onlara bu şampiyonlukta yardım ettik. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak çok değişmemiz gerekiyor. Daha önce de söyledim. Geçmişteki Roma ve Liverpool maçları gibi oynamaya devam edersek, Napoli'ye karşı eleniriz ve Devler Ligi’ni kazanma şansımız yüzde sıfır olur."