Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda ezeli rakibi Lionel Messi'nin İtalya'ya gelmesinden çok mutlu olacağını söylemişti.

İspanya'da yayım yapan Marca gazetesine konuşan Messi ise Ronaldo'nun bu önerisine olumsuz yanıt verdi. Arjantinli süperstar, konuyla ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Ronaldo'nun İtalya'ya davetini kabul etmek mi? Benim herhangi bir değişikliğe ihtiyacım yok. Zira şu an dünyanın en iyi takımında forma giyiyorum.

Barça'da her geçen yıl yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayım. Kendime yeni hedefler koymak için takım ya da lig değiştirmeme gerek yok. Şu an evimdeyim ve değişiklik ihtiyacı hissetmiyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler