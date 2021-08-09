Yeni sözleşme imzalamasına garanti gözüyle bakılan Lionel Messi'nin, alt yapı da dahil 21 yıllık Barcelona kariyeri resmen bitmişti. İspanya La Liga'nın yeni Finansal Fair-Play kuralları, 1 milyar Euro'dan fazla borcu bulunan Barça'nın, Messi ile kontrat uzatma hayallerini suya düşürmüştü. Messi, dün yüzlerce kez çıktığı Nou Camp Stadı'na bu kez vedası için gitti ve bir basın toplantısı düzenledi. Ailesi, takım arkadaşları ve Başkan Joan Laporta da onu yalnız bırakmayanlar arasındaydı.

Nou Camp'a taraftarlar akın etti ve Messi'nin aracı da stada işte böyle giriş yaptı.

Messi'yi basın toplantısında eşi Antonella ve 3 çocuğu da yalnız bırakmadı.

Tecrübeli oyuncu belki de kariyerinde ilk kez böylesine bir ruh haline girdi ve "Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım" açıklamasını yaptı.

'Tüm hayatım burada geçti'

Messi, konuşmak için salona girdiği anda gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. Eşi Antonella‘dan bir peçete alan dünyaca ünlü futbolcu, "Bugün, her şeye veda etmek zorundayım. 13 yaşından beri buradayım. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum. Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor..." ifadelerini kullandı.

Arjantinli süperstarın hüngür hüngür ağlaması, hem salondakileri hem de ekran başındakileri de ağlattı.

'Birçok kulüp beni aradı'

Arjantinli futbolcu, "Ben, kulüp, Başkan Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ama La Liga yönetimi yüzünden yeni sözleşme gerçekleşmedi. Kalmak istiyordum, geçen yıl kalmak istemiyordum ama bu yıl farklıydı. Barcelona'yı ve bu kulübü çok seviyorum. Ancak ne yazık ki olmadı! Ayrılığım açıklandıktan sonra birçok kulüp beni aradı ancak henüz bir netlik yok. Görüşmelerim sürüyor. Evet, PSG de ihtimaller arasında" yorumunu yaptı.

Bu sezon da takımın başında kalacak Ronald Koeman, artık planlarını Messi'siz yapacak.

Messi'nin konuşmasını bitirip, soru-cevap kısmına geçilmeden önce de salonda bulunan herkes ayağa kalktı ve onu dakikalarca alkışladı. 34 yaşındaki oyuncu, bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.

34 yaşındaki oyuncunun Barcelona'da kazandığı 34 kupa da salonun bir köşesine kondu.

Tüm yollar artık Paris'e çıkıyor

Manchester City'nin hocası Pep Guardiola'nın, "Messi ile ilgilenmiyoruz" sözleri sonrasında artık gideceği kulübün Fransız devi PSG olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa spor basınında Lionel Messi'nin, bugün Paris temsilcisi tarafından sağlık kontrollerinden geçirileceği ve yarın da görkemli bir törenle kamuoyuna tanıtılacağı konuşuluyor. Barça'dan normalde 40 milyon Euro alacak Messi'nin, PSG ile 3 yıllık bir sözleşme yapacağı ve senelik de 35 milyon Euro net ücret kazanacağı yazılıyor. 34 yaşındaki futbolcunun maaşıyla ilgili bir başka haber ise yıllık 25 milyon Euro ve buna ek olarak 25 milyon Euro imza parası alacağı yönünde.