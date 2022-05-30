Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi, Arjantin basınına Barcelona'dan ayrılış süreci, PSG'ye adaptasyonu ve Dünya Kupası'na kadar birçok konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TyC Sports'a konuşan Arjantinli yıldız Barcelona'dan ayrılış süreci hakkında, "Barcelona'da her şeye sahiptim. Uzun yıllar birlikte oynadığım takım arkadaşlarımın olmasına alışmıştım. Ayrılmak zordu ama PSG'de devam edeceğim. Bu yıl benim için zordu." sözlerini dile getirdi.

PSG'ye adaptasyon süreci

PSG'ye adaptasyon sürecinin de kolay olmadığını belirten Messi, "Geçen yaz hiçbir şeyi değiştirme planım yoktu. Copa America'yı kazanmanın verdiği mutluluktan sonra her şeyin eskisi gibi olacağını düşündüm ama olan oldu. Çocukların yeni hayatlarına adaptasyonu muhteşemdi ama Antonella ve ben daha zor zamanlar geçirdik. Başka bir oyun tarzına alışmam gerekiyordu. Lige geç başladım, dizime sert bir darbe aldım, sonra tatil geldi ve COVID'i geçirdim. Öksürük, boğaz ağrısı ve ateşle kötü bir zaman geçirdim. Bir buçuk ay zar zor koşabildim ve bana söylediklerine rağmen antrenmana erken döndüm. Acele ettim ama daha fazla dayanamadım." dedi.

Eleştirilere cevap

PSG taraftarlarının kendisini eleştirmesine de değinen Messi, "Benim için yeni bir şeydi çünkü Barcelona'da başıma böyle bir şey gelmemişti. İnsanların kızgın olması anlaşılabilir, çünkü harika oyuncularımız var ve PSG'nin başına ilk kez böyle bir şey gelmiyordu. En çok dikkat çekenler Neymar ve bendik. Bunu unutup durumu tersine çevirmeyi tercih ederim. Önümüzdeki sezon daha hazırlıklı olacağım, kulübü ve takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi yorumu

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkamamanın kendisini sinirlendirdiğinibn altını çizen yıldız futbolcu, "Tekrar kazanmak istiyorum. Finalde olmamak beni sinirlendirdi ama her zaman en iyi olan kazanmıyor. Belirli anların, yani psikolojinin çok önemli olduğu bir turnuva. En ufak bir hata, bizim başımıza geldiği gibi, sizi dışarıda bırakabilir." ifadelerini kullandı.

"Benzema Ballon d'Or'u hak ediyor"

Barcelona forması giydiği dönemde yıllarca rakip olarak karşı karşıya geldiği Real Madrid'in yıldızı Karim Benzemaya da övgüler yağdıran Messi, "Şüphesiz ki, kendisini Şampiyonlar Ligi'ne adayarak, tüm maçlarda önemli biri olarak muhteşem bir yıl geçirdi. Ballon d'Or'u hak ediyor." dedi.

Katar'daki Dünya Kupası

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası ile ilgili olarak ise Arjantin olarak hazır olduklarını belirten Messi, son dünya kupası olup olmayacağını ise bilmediğini şu sözlerle dile getirdi: “Arjantin herkesle savaşabilir. Dünya Kupası'nı kaldırmak için harika bir aday olduğumuzu söylemiyorum ama biz hazırız. Copa América'nın hatırası onca acıdan sonra çok güzel, ama şimdi yolda başka bir zorluk var. Milli takımda bir araya geldiğimizde kendimi rahat hissediyorum. Hepimiz rolümüzün ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Son Dünya Kupası mı? Şu anda bunu düşünüyorum ve daha sonra göreceğiz. Futbol bir günden diğerine değişir. Bir sonrakini oynamayı çok zor buluyorum ama net bir şeyim yok. 38 yaşında nasıl olacağımı bilmiyorum…”



