Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan yıldız futbolcu Lionel Messi, eski takım arkadaşları ve Xavi ile bir yemekte kameralara yakalandı. Görüntülerin ardından Messi'nin Katalan ekibine geri dönebileceği iddiaları gündeme geldi.

Marca'da yer alan habere göre Lionel Messi, Barcelona'da görüntülendi. Barcelona teknik direktörü Xavi, futbolcular Sergio Busquets ve Jordi Alba ile birlikte Lionel Messi, şehrin üst kısmında bulunan bir Japon restoranında bir araya geldiler. 4'lünün bir araya gelmeleri ve kameralara yakalanmaları olay yarattı.

Lionel Messi'nin, Katalan ekibine geri dönebileceğine yönelik iddialar bir anda gündemi sarstı.

Yemeğin sonunda mekandan ayrılırken Lionel Messi, restoranın kapısında bekleyen gazetecilere herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Arjantinli yıldız, sadece bir taraftarın Barcelona formasını imzalamak için durdu, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

İşin gerçeği çok farklı

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşları ile bir araya gelmesi, iddiaların aksine Barcelona'ya geri dönüşüyle alakalı değil. PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun Ligue 1'in araya girmesi nedeniyle futbolcularına verdiği izinden yararlanan Messi, eski takım arkadaşları ile sıradan bir görüşme gerçekleştirdi.







