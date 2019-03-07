Arjantin'in Venezuela ve Fas ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Barcelona forması giyen Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi. Son günlerin tartışılan ismi Mauro İcardi ise Scaloni tarafından kadroya alınmadı.

Arjantin'in kadrosu şu şekilde: