Lionel Messi yeniden Milli Takım'da!

Arjantin'in Venezuela ve Fas ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi. Mauro Icardi ise kadroya dahil edilmedi.

07 Mart 2019, Perşembe 19:26 Son Güncelleme:
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Lionel Messi yeniden Milli Takım'da!

Arjantin'in Venezuela ve Fas ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Barcelona forması giyen Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi. Son günlerin tartışılan ismi Mauro İcardi ise Scaloni tarafından kadroya alınmadı.

Arjantin'in kadrosu şu şekilde:

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