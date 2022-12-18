Arjantin, 2022 Dünya Kupası Finali'nde Fransa'yı penaltı vuruşları sonunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Zafere en çok sevinenlerin başında takımını kupaya götüren Lionel Messi geliyordu.





Arjantin'in tarihteki üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğu turnuvanın en değerli oyuncusu olarak Altın Top Ödülü'nü kazanan Lionel Messi'nin de kariyerine eşsiz bir parça eklemiş oldu.

'Tanrının hediyesi'

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Arjantinli süperstar; bunun tanrının bir hediyesi olduğunu belirtti ve "Böyle olması çılgıncaydı. Bunu çok istiyordum. Tanrının bunu bana vereceğini biliyordum. Böyle olacağına dair bir önsezim vardı. Şimdi tadını çıkaralım" şeklinde ekledi.









Bu kupayı kazanmanın hiç kolay olmadığını dile getiren Messi, "Şu kupaya bakın, ne kadar güzel. Çok acı çektik ama başardık. Bu kupanın çılgınlığı adına Arjantin'de olmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.





Emeklilik açıklaması

Messi, Dünya Kupası zaferi sonrası emekli olup olmayacağına ilişkin konuya da açıklık getirdi ve emekli olmayı düşünmediğini, şampiyon olarak oynamaya devam etmeyi arzuladığını dile getirdi. Lionel Messi, emeklilik sorusuna, 'Milli takımdan emekli olmuyorum. Şampiyon olduk ve oynamaya devam etmek istiyorum. Artık bundan fazlasını isteyemem. Kariyerimin son yıllarını böyle yaşamak muhteşem' cevabını verdi.