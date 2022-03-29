Global Marka Elçisi olarak Lionel Messi, Socios.com'u 400 milyon takipçisine tanıtarak, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara bir araya gelmeleri ve spordaki en güçlü ve etkileşim gücü en yüksek topluluğa katılarak favori takımlarına olan tutkularını paylaşmaları için ilham sağlayacak. Dört kez UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyona Messi, ilk olarak Socios.com marka kampanyasından başlayarak çok sayıda eğitim ve tanıtım kampanyasında yer alacak.

Lionel Messi, 16 yaşında ilk profesyonel maçına çıktığından beri 35 büyük kupa kazandı, 92'si rekor bir şekilde bir takvim yılında olmak üzere yaklaşık 700 gol attı ve tarihteki diğer tüm futbolculardan daha fazla Ballon D'Or (7) ve Altın Ayakkabı (6) topladı. Messi, sayısız unutulmaz an yaratarak ve milyonlara neşe, heyecan ve mutluluk getirerek sporda neler başarabileceğini yeniden tanımladı.

Lionel Messi'nin Socios.com ile olan sözleşmesi ilk olarak 3 yıllık bir dönem için geçerli olacak.

Lionel Messi iş birliği ile ilgili şu sözleri kullandı: "İlk profesyonel maçıma çıktığımdan beri taraftarların tutkusu, elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham veren itici bir güç oldu.Taraftarlar takımlarına desteklerinin anlaşılmasını ve sevdikleri takımları etki etmek için fırsatları hak ediyorlar.”

“Socios.com, taraftar deneyimini geliştirmek, taraftarların 'daha fazlası' olmasını sağlamak için var. Socios.com'un dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için daha bağlantılı ve ödüllendirici bir gelecek yaratma misyonuna katılmaktan gurur duyuyorum.”

Socios.com'un CEO'su Alexandre Dreyfus ise şunları söyledi: “Lionel Messi gibi ancak bir nesilde rastlanabilen özel yetenekler, güzel oyunu taraftarlar için ekstra özel kılıyor.

"Socios.com'da yapmaya çalıştığımız şey, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, taraftarların desteklerinin değerli olduğunu, önemli olduğunu, özel olduğunu hissetmelerini sağlamak.

Lionel Messi'yi yeni Global Marka Elçimiz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için birlikte daha kapsayıcı, heyecan verici ve ödüllendirici bir gelecek inşa etmeyi dört gözle bekliyoruz. Son birkaç yılda ileriye doğru büyük adımlar attık, ancak futbol taraftarları bir şey biliyorsa, o da Lionel Messi yanınızdayken her şeyin mümkün olduğudur."

Socios.com, hızla büyüyen Fan Token sahipleri topluluğu için bu yıl en az 500 oylama düzenlemeyi planlıyor ve bu sayede forma tasarımlarından kadro numaralarına ve kutlama şarkılarına kadar değişen konularda taraftar merkezli kilit kararları etkilemelerini sağlıyor. Socios.com ayrıca 2022'de her zamankinden daha fazla taraftarı ödüllendirecek ve 17.000 kadar taraftar sevdikleri takımların maçlarını özel bir şekilde izlemeye hazır olacak. Fan Token sahipleri ayrıca NFT'lerin yanı sıra ticari ürünler ve maç formaları da dahil olmak üzere benzersiz dijital ödüller alırken, kulüp sponsorları ile bağlantılı özel indirimlere ve büyük markalarla bağlantılı diğer özel tekliflere ve kampanyalara erişim hakkına sahip olacak. Socios.com ayrıca uygulamada oyunlaştırmayı artıracak ve yalnızca Fan Token sahipleri için çok çeşitli spor temalı mobil oyunları piyasaya sürecek.



