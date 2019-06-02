Lionel Messi: Ronaldo gitti, rekabet bitti

İspanyol devi Barcelona’nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Copa America için ülkesinin milli takım kampında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, ezeli rakibi Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun gittikten sonra rekabetin neredeyse kalmadığını söyledi. Messi, “Real Madrid, Ronaldo ile çok güçlüydü. O her sene takımı için 50 gol atıyordu. Tüm La Liga gibi ben de onu özlüyorum. Aramızda asla savaş yok ama o gittikten sonra dengeler değişti” diye konuştu.

‘En büyük hayalim...’

31 yaşındaki süperstar, en büyük hayalini ise şu sözlerle açıkladı: “Arjantin ile kupa kazanmadan emekli olmak istemiyorum. Hep deneyeceğim. Her düştüğümde savaşmak için tekrar ayağa kalkacağım.” En iyi anlaştığı teknik adamı da söyleyen Messi, “Pep Guardiola... Benim için benzersiz bir öğretmendi. Maçta olabileceki her şeyi öngören inanılmaz bir teknik adam” yorumunu yaptı.