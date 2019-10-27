Lionel Messi: 'Ronaldo en iyisi!'

Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, ülkesinde yayın yapan TyC Sports kanalına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, gelmiş geçmiş en iyi santrforun kim olduğuna yönelik bir soruya "Ronaldo Nazario bir fenomendi. Gördüğüm tüm santrforlar arasında en iyisi oydu. Kendisi, inanılmaz bir futbolcuydu." şeklinde yanıt verdi.

Geleceği hakkında da konuşan Messi, Barça'dan ayrılma ihtimali ve emekliliğiyle ilgili olaraksa "Takımdan ayrılmak istemiyorum. Zaten böyle bir şeyi düşünemem. Bir gün Newell's Old Boys'ta oynamak gibi bir hayalim var ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Ailem, arzularımdan önce geliyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler