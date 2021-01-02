Her iki kulübün de, 33 yaşındaki Messi'yi ikna edebilmek için Arjantinli süperstarın önüne büyüleyici teklifler koyacağı öne sürüldü. Öte yandan İngiliz basınında City'nin, forveti Kun Agüero'nun yerine Tottenham'dan Harry Kane'i almak istediği ve bunun için de 90 milyon Pound'u gözden çıkaracağı yazıldı.