Lionel Messi Manchester City'ye imza atabilir
Avrupa'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular, gelecek sezon için istedikleri kulüplerle şu an itibarıyla anlaşabilecek. İspanyol Marca Gazetesi de Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi için Machester City ve PSG'nin harekete geçeceğini yazdı.
Her iki kulübün de, 33 yaşındaki Messi'yi ikna edebilmek için Arjantinli süperstarın önüne büyüleyici teklifler koyacağı öne sürüldü. Öte yandan İngiliz basınında City'nin, forveti Kun Agüero'nun yerine Tottenham'dan Harry Kane'i almak istediği ve bunun için de 90 milyon Pound'u gözden çıkaracağı yazıldı.