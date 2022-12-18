Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Muhteşem final nefes kesti. Arjantin müthiş başladı, Lionel Messi (P) ve Angel Di Maria'yla 2-0 yaptı. Tangocular, Fransa’ya oyun olarak da büyük üstünlük kurdu, pozisyon vermedi.

36 yıllık hasret sona erdi

Dakikalar 80’i gösterdiğinde her şey değişti. Mbappe önce kazanılan penaltıyı gole çevirdi, 1 dakika sonra harika bir vuruşla dengeyi sağladı. Maç 2-2’yle uzatmalara gitti. Heyecan hiç dinmedi. Arjantin, 108’de Messi’yle yine öne geçti. Fransa, 118’de Mbappe’nin penaltısıyla bir kez daha eşitliği getirdi. Penaltılarda kupanın sahibi olan Arjantin, 36 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi.

“Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olması için Dünya Kupası kazanmalı” denilen Messi, futbolun en büyük kupasını da koleksiyonuna ekledi. Arjantinli süperstar ayrıca Dünya Kupası’nın her aşamasında gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Messi, 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu

35 yaşındaki Lionel Messi en büyük idolü Maradona’nın ardından ülkesine Dünya Kupası kazandırarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Dünya Kupası’nda en çok maça (26) çıkan oyuncu olan Messi, 13 golle Pele’yi geçti ve bir Dünya Kupası’nda tüm aşamalarda gol atan ilk futbolcu oldu.

Yaklaşık 4 milyar kişi izledi

Tarihteki 22. Dünya Kupası'nın finalini ekranları başından dünya üzerinde yaklaşık 4 milyar kişinin (Dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar) izlediği tahmin ediliyor. 90 bin kişi kapasiteli finalin oynandığı Lusail Stadı'nda da 88.966 seyirci vardı ve ağırlıklı olarak Arjantinli futbolseverler çoğunluktaydı. Karşılaşma öncesi de kupanın kapanış töreni, görkemli bir şekilde danslar ve müzikler eşliğinde gerçekleşti. Birçok ünlü isim de mücadeleyi yerinde takip etti.

Kylian Mbappe'nin şovu yetmedi

Müthiş finalde Fransa'da Kylian Mbappe fark yaratıp, karşılaşmanın kaderini değiştirmek istedi ama olmadı. 23 yaşındaki süperstar, 80'de önce penaltıdan golünü attı, 1 dakika sonra harika bir golle skoru 2-2'ye götürüp, maçı uzatmalara taşıdı. Fakat bu performans, şampiyonluk için yeterli olmadı. Mbappe, turnuvayı 8 gol ve 2 asist ile tamamlayarak kral oldu. Penaltı vuruşlarında da gol atan Mbappe, 1966'da İngiltereAlmanya maçında Geoff Hurst'ten sonra Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

Finalerin adamı Angel Di Maria

Tıpkı Lionel Messi gibi Arjantin ile son Dünya Kupası'na katılacağını daha önce açıklayan Angel Di Maria, finallerin adamı olduğunu gösterdi. Arjantin'in, 2021 Copa America'da finalde Brezilya'yı 1-0 yendiği ve İtalya'yı 3-0'la geçtiği 2022 Finalissima'da birer gol atan Di Maria, Fransa karşısında önce takımına penaltı kazandırdı, daha sonra da ikinci golü Horozlar'ın kalesine yolladı. Daha önce Katar'da 1 asisti bulunan 34 yaşındaki oyuncu, tek golünü finalde attı ve 64'te oyundan çıktı.

Karim Benzema maça gelmedi

Dünya Kupası'na kısa bir zaman kala sakatlanan Karim Benzema, resmi listede adının yer almasına rağmen Fransa kadrosundan çıkarılmıştı. Daha sonra iyileşen Benzema'nın, aslında takımda kalıp sakatlığının durumuna göre hareket etmek istediği, ancak hocası Deschapms ile sağlık heyetinin onu eve göndermeyi tercih ettiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Macron'un davetine rağmen finale gelmeyen ama öncesinde, "Şimdi birlik olma zamanı. Haydi Fransa" mesajını paylaşan 34 yaşındaki forvetin, tüm teknik ekiple iletişimi kestiği iddia edildi.









Arjantin'de primi kaptılar

Fransa, eğer unvanını korumayı başarsaydı, oyunculara kişi başı 1 milyon Euro verilecekti. Fakat olmadı, oyuncular ikincilik sonrası adam başı 500'er bin Euro kazandılar. Şampiyonluğa ulaşan Arjantinli oyunculara ise bu başarılarından dolayı 1.3 milyon Euro ödenecek. FIFAda şampiyona yaklaşık 41 milyon Euro, finaliste de 30 milyon Euro para ödülü verecek.

Deschamps üzüldü, Scaloni sevindi

Fransa'nın hocası Didier Deschamps, 1998'de futbolcu ve 2018'de teknik adam olarak Dünya Kupası'nı kazanan üçüncü isimdi. Deschamps, üst üste teknik adam olarak kupada finale yükselen dördüncü hoca olurken, ve İtalyan Vittorio Pozzo'nun (1934, 1938) başardığı gibi üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşamadı. Arjantin'de ise Lionel Scaloni, kariyerindeki ilk büyük hocalık deneyiminde 2018'den beri başında olduğu Tangocular'la mutlu sona ulaştı. Arjantin, son 43 resmi maçta 42. galibiyetini alırken, 2010'dan (İspanya) sonra ilk maçını kaybedip şampiyon olan ilk ülke oldu. Arjantin, grubunda Suudi Arabistan 2-1 yenilmişti.

Kupayı Sergio Batista getirdi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyon Arjantin'e kupası takdim edildi. Ödül töreni öncesi kupayı 1985-1990 yılları arasında Arjantin forması giymiş ve aynı zamanda 1986 yılındaki Arjantin Dünya Şampiyonluğu kadrosunda yer alan isim Sergio Batista getirdi.

Messi'ye bişt giydirildi

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ödül töreninde oyunculara madalyalarını verdi. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lionel Messi’ye Katar’ın geleneksel kıyafeti bisht giydirdi.

Bir anda şaşırdı

Dünya futboluna damga vuran Messi, koleksiyonundaki en büyük eksiği sonunda tamamladı. Kariyerinin son Dünya Kupası’na Katar’da çıkan Arjantinli süperstar, yıllardır hayalini kurduğu en büyük kupayı da kazanmayı başarırken tören sırasında Katar Emiri'nin kendisine bişt vermesi sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

Bişt nedir?

Bişt, Arap dünyasında binlerce yıldır giyilen geleneksel bir erkek giysisidir. Bişt'in başka bir anlamı daha var. Genellikle devlet yetkilileri veya din adamları tarafından giyilir. Bu kıyafet, kraliyet, zenginlik ve tören anlarında giyilir. Batı dünyasında siyah kravat takmanın karşılığıdır.

En iyiler ödüllerini aldı

Kupa seremonisi öncesinde 2022 Dünya Kupası’nda en iyi genç oyuncu, altın eldiven, altın ayakkabı ve altın top ödüllerini kazanan isimler şöyle:

En İyi Genç Oyuncu: Enzo Fernandez

Altın Eldiven: Emiliano Martinez

Altın Ayakkabı: Kylian Mbappe

Altın Top: Lionel Messi