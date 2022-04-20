Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Fransız devindeki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Lionel Messi gelecek sezon da PSG forması giymeye devam edecek. Arjantinli yıldız, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından takımdan ayrılacağı yönünde çıkan spekülasyonlara rağmen, Franszı deviyle olan sözleşmesini tamamlamak istiyor.

Paris'ten ayrılmayı düşünmeyen futbolcunun, kendisi hakkında çıkan söylentilere ise oldukça şaşırdığı belirtilenler arasında yer alıyor.

İlk yılı kolay geçmedi

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi'nin Fransız ekibindeki ilk senesi kolay geçmedi. Adaptasyon sorunları yaşayan yıldız futbolcu, Barcelona'daki performansını da sahaya yansıtmakta zor anlar yaşadı. Messi, özellikle PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından PSG taraftarları tarafından eleştirilerin odağında yer almış ve ıslıklanmıştı.

PSG ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lionel Messi, bu sezon 29 maçta forma giyerken 8 gol, 13 asistlik performansa imza attı.

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