Lionel Messi ile ilgili olay gelişme!

Arjantin'le, kariyerindeki son Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayali kuran Lionel Messi, yarın C Grubu'nda Polonya ile gruptan çıkma yolunda final gibi bir maça daha çıkacak.





SÖZLEŞME İMZALAMAYA YAKIN

Messi, ülkesini zafere taşımanın planların yaparken, geleceğiyle ilgili transfer dedikodularıda sürüyor. İngiliz Gazetesi The Times, ABD'de David Beckham'ın da ortakları arasında yer aldığı İnter Miami'nin, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki süperstarla sözleşme imzalamaya yakın olduğunu öne sürdü.





MIAMI'NİN GÖZÜ TECRÜBELİ YILDIZLARDA

Messi'nin yanı sıra kulübün, başka büyük oyunculara da talip olduğu yazıldı. İnter Miami'nin, Barcelona'dan Sergio Busquets, Nacional'den Luis Suarez ve Como'dan Cesc Fabregas'ıda çok istediği bildirildi.