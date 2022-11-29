Lionel Messi ile ilgili olay gelişme!
Kupada yarın Polonya ile final gibi bir maça çıkacak Arjantin'in süperstarı Lionel Messi'nin, İnter Miami ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Messi'nin kesin kararını, 2023 yılı içerisinde vermesi bekleniyor.
Arjantin'le, kariyerindeki son Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayali kuran Lionel Messi, yarın C Grubu'nda Polonya ile gruptan çıkma yolunda final gibi bir maça daha çıkacak.
İlgili Haberler
SÖZLEŞME İMZALAMAYA YAKIN
Messi, ülkesini zafere taşımanın planların yaparken, geleceğiyle ilgili transfer dedikodularıda sürüyor. İngiliz Gazetesi The Times, ABD'de David Beckham'ın da ortakları arasında yer aldığı İnter Miami'nin, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki süperstarla sözleşme imzalamaya yakın olduğunu öne sürdü.
İlgili Haberler
MIAMI'NİN GÖZÜ TECRÜBELİ YILDIZLARDA
Messi'nin yanı sıra kulübün, başka büyük oyunculara da talip olduğu yazıldı. İnter Miami'nin, Barcelona'dan Sergio Busquets, Nacional'den Luis Suarez ve Como'dan Cesc Fabregas'ıda çok istediği bildirildi.