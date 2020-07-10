Lionel Messi için Manchester United iddiası

Katalan devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin durumuna ilişkin söylentiler devam ediyor. Barcelona'dan ayrılabileceği belirtilen oyuncu için Manchester United'ın devreye girdiği aktarıldı.

VarskySports'un iddiasına göre Manchester United, bu yaz Lionel Messi için 106 milyon Pound'luk bir teklif sunma hazırlığında... Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.

Arjantinli süperstar ile Fransız devi PSG'nin de ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.