Geçtiğimiz yaz Barcelona ile sözleşmesini yenilemeyen ve sürpriz bir şekilde Katalan ekibindeki 16 yıllık macerasına son veren Lionel Messi, PSG'ye imza atmıştı. Fransız devindeki ilk senesinde performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan, sık sık Barcelona'daki günlerini özlediğine dair haberler çıkan Arjantinli süperstar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

1 Temmuz 2023'te...

TeleMundo Deportes, 35 yaşındaki yıldızın sezon sonunda İspanya'ya geri döneceğini öne sürdü. Haberde; PSG'yle 2 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda serbest kalacak Lionel Messi, 1 Temmuz 2023'te Barcelona oyuncusu olacak denildi.

PSG de istekli

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Barcelona'nın, tecrübeli oyuncunun dönüşü için harekete geçtiğini, yönetim kurulunun kendi içinde transfere çözüm aradığını söylerken, PSG'nin de deneyimli futbolcuyla nikah tazelemek istediğini ve bu konuda kararlı olduğunu yazdı. Lionel Messi cephesinin ise sezon içerisinde bu durumu düşünmeyeceğini ve net kararlarını sezon sonunda vereceklerini belirttiği kaydedildi.

Beckham da peşinde!

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia öne sürmüştü... Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin hissedarı ve başkanı David Beckham'ın, transfer listesinde Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets'in olduğu kaydedilmiş, detay olarak da Messi'nin, kariyerinin Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra netlik kazanacağı belirtilmişti.

Elçilik önerilecek

Bir başka İspanyol gazetesi Mundo Deportivo da yine geçtiğimiz günlerde Lionel Messi'yle ilgili flaş bir haber yapmıştı. Barcelona'nın, Arjantinli süperstarın geri dönmesi için çalışmalara başladığını ve birçok opsiyonun hazırlandığı iddia edilmişti. Öte yandan 35 yaşındaki futbolcuya kulüp elçisi olması için de teklif yapılabileceği belirtilmişti. Messi'ye, Barcelona'ya dönmesi için şu an PSG'den kazandığı paradan daha yüksek bir kontrat önereceği öne sürülürken, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve Messi arasında bir görüşme gerçekleştiğinin de altı çizilmişti. Fakat haberde Messi ve ailesinin bu görüşmeyi yalanladığı da aktarılmıştı.

Barcelona'dan eşi benzeri görülmemiş isteklerde bulunmuştu

İspanya'da El Mundo gazetesi, Lionel Messi ve Barcelona arasında gerçekleşen sözleşme uzatma görüşmelerini okuyucularına aktarırken Messi'nin Barcelona ile bugüne kadar imzaladığı sözleşme tutarlarını da belgelerle ortaya koydu. Paylaşılan talepler futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş nitelikteydi.

3 yıllık yeni sözleşme

Lionel Messi, sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan 2020'de Barcelona'dan 3 yıllık yeni sözleşme talep etti. Fakat yeni sözleşmede talep edilen maddeler, Barcelona'nın çok başa çıkabileceği tarzda olmadı.

İmza bonusu istedi

Lionel Messi, yeni sözleşme imzalamak adına Barcelona'dan 10 milyon Euro bonus talep ederken yıllık ücretinde de pandemi nedeniyle yapılacak indirimi sonraki senelerde faiziyle geri almayı istedi.

Yıllık ücrette kayba izin yok

Lionel Messi, yıllık ücretinin pandemi nedeniyle 2020-21 sezonunda %20 oranında düşürülmesine onay verdi. Fakat bu düşüşte kaybedilen kısımların 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında eşit taksitlerle yıllık %3 faiz eklenerek ödenmesini talep etti.

Sadakat bonuslarının hemen ödenmesi

Lionel Messi cephesi, hak kazanılan sadakat bonuslarının da beklemeden çıkarılmalarını ve faiziyle acilen ödenmelerini istedi.

Arjantin'e özel jet

Arjantinli oyuncu, kendisi ve ailesi için Noel döneminde ülkelerine gidiş dönüşü sağlayacak özel jet sağlanmasını istedi.

Messi ve Suarez ailesine loca

Lionel Messi, kendi ailesi ve yakın arkadaşı Luis Suarez'in ailesi için Camp Nou'dan özel loca talep etti.

Vergi artışına önlem

Arjantinli yıldız, sözleşmesinde yazan ücretlerde artışa gidilebileceğini de aktardı. Vergi artışı durumunda bunun kulüp tarafından karşılanacak şekilde maaşında da artış yapılmasını talep etti.

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Fesih maddesi 10 bin Euro!

Lionel Messi'nin 2020'de devam eden mevcut sözleşmesinde serbest kalma maddesi 700 milyon Euro olarak belirlenmişti. Arjantinli oyuncu, yeni imzalayacağı sözleşmede bu maddeyi temsili bir ücrete bağlamak istedi. İstediği anda kulüpten ayrılmasını sağlayacak şekilde serbest kalma maddesinin 10 bin Euro'ya düşürülmesi talep edildi.

Messi'nin ek talepleri arasında kardeşi Rodrigo'ya ödenmesi gereken komisyon tutarlarının bir an önce yatırılması da bulunuyordu.

Barcelona'nın cevabı

Lionel Messi'nin acımasız talepleri, Barcelona'da yönetim tarafından kısmen karşılanmaya çalışılsa da bazı karşı taleplerde bulunuldu. Katalan ekibi, oyuncudan maaş indirimini %30'a çıkarmasını istedi ki bu talep kısmen karşı taraftan olumlu cevap aldı.

Görüşmelerden iki hafta sonra Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, talep edilen bazı noktaları reddetti. Futbol dünyasına Messi'nin ayrılmasına açık kapı bırakmak algısını vereceği için 10 bin Euro'luk serbest kalma maddesini kabul etmedi. Ayrıca oyuncunun talep ettiği 10 milyon Euro'luk imza bonusu da onaylanmadı. Barcelona'nın mali durumu göz önünde bulundurularak bunda iyileşme sağlanana kadar oyuncunun gelirinde herhangi bir artışa izin verilmedi. Katalan ekibinin tavrı sonrası ise Messi ve çevresi, başkanın reddettiği maddelerden rahatsızdı. Ağustos ayında çok konuşulan takımdan ayrılma isteği kulübe iletildi. Fakat buna rağmen Arjantinli yıldız, bir sezon daha takımda kaldı ve 2021'de sona eren sözleşmesinin ardından PSG'ye imza attı.

Önceki sözleşmesini de ortaya çıkarmışlardı

El Mundo, daha öncesinde Lionel Messi'nin 2017-21 yılları arasını kapsayan tarihi sözleşmesini de ortaya çıkarmayı başarmıştı. Gazete, bu süreçte Arjantinli yıldıza 555 milyon Euro ödendiğini okuyucularıyla paylaşmıştı.