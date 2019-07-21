Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Copa America'da Şili'yi 2-1 yendikleri üçüncülük maçının ardından basın mensuplarına verdiği demeçte "Kupa, Brezilya'nın kazanılması için düzenlenmiş. Umarım hakemler ve VAR, Peru'nun finalde futbol oynamasına izin verir. Ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Bu yolsuzluğun bir parçası olmamak için madalya töreninde yer almadım." sözlerini kullanmıştı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL de 32 yaşındaki süperstarın bu sözleri üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak Messi'nin suçlamalarının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun CONMEBOL'ün güdümündeki turnuvalardan iki yıla kadar men edilmesi gündeme gelirken Arjantin basını, konuyla ilgili flaş bir habere imza attı.

Ülkede yayım yapan La Nacion gazetesi, Arjantin Futbol Federasyonu'nun Messi'nin alabileceği olası bir cezayı önlemek için CONMEBOL'e bir mektup gönderdiğini yazdı. Gazete, söz konusu mektupta dünyaca ünlü futbolcunun özür mesajlarının bulunduğunu da öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler