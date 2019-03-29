Lionel Messi: 'Hep ben o****u çocuğu oluyorum!'

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya 4-3 yenilerek elendikleri ikinci tur maçından bu yana Arjantin Milli Takımı hakkında hiç konuşmamıştı.

31 yaşındaki futbolcu, sessizliğini ülkesinde yayın yapan Club Octubre FM adlı radyo kanalında katıldığı bir programda bozdu. Hakkında çıkan haberlerden ötürü basına isyan eden yıldız isim, kendisiyle ilgili sürekli yalan haberler yapıldığını söyledi.

"Takımın hocasını ben seçmiyorum"

Milli takım hocasını kendisinin seçtiğiyle ilgili iddiaları sert bir dille yalanlayan Messi, "Bu tip kötü şeyleri hep duyuyorum ve böyle bir ortamda futboldan keyif almak imkansız." ifadelerini kullandı. "2014 Dünya Kupası'nı kazansak her şey farklı olurdu." diyen Messi, o turnuvanın finalinde Almanya'ya detaylar yüzünden yenildiklerini ve medyanın tavrının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

"Oğlum 'Seni neden öldürmek istiyorlar?' diyor"

Fransa'ya elendikleri maçın ardından kendisini bir odaya kapatmak istediğini itiraf eden Barça'nın süperstarı, "Oğlum devamlı YouTube'a bakıp bazı videolar görüyor. Sonra da bana 'Seni neden öldürmek istiyorlar?' diye soruyor." şeklinde konuştu. İnsanların her söylenene inandığını ve ailesinin de bundan etkilendiğini kaydeden Messi, sözlerini "Günün sonunda o****u çocuğu ben oluyorum. Oysaki söylenen her şey yalan." cümleleriyle tamamladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler