Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafer, 3-3 sona eren mücadelenin ardından penaltı atışlarında Arjantin'in oldu. Arjantinli süperstar Lionel Messi, kupa koleysiyonunda eksik olan tek parçayı Katar'da tamamladı.

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MESSI - RONALDO KIYASLAMASI BİTTİ Mİ?

Kariyerlerinin ilk günlerinden bu yanan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasında kimin daha iyi olduğu yönündeki tartışma yıllardır tüm futbolseverlerin ana konusu oldu.

Şampiyonlar Ligi kupaları, lig şampiyonlukları, gol krallıkları, aldıkları bütün kupalarda bu iki isim hep kıyaslandı. 2022 Dünya Kupası öncesi iki yıldızın da koleksiyonunda eksik olan tek parça Dünya Kupası'ydı.

RONALDO SKANDALLARLA ANILDI

2022 Dünya Kupası öncesi verdiği bir röportaj nedeniyle Manchester United ile olan sözleşmesi fesh edilen Portekizli yıldızı, Dünya Kupası'nda da aradığını bulamadı.

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Son iki maça yedek kulübesinde başlayan yıldız oyuncu, Fas mağlubiyetinin ardından gözyaşları içerisinde sahayı terk etti.

ARJANTİN VE MESSI SONUNA KADAR SAVAŞTI

Dünya Kupası'na Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayan Tangocular, herkesi şoke eden bir sonuca imza attı. Arjantin'in bu kupada yıllardır hasretini çektiği kupayı yine kazanamayacağı yönündeki yorumlar giderek arttı.

Lionel Messi önderliğindeki Arjantin bu iddiasından vazgeçmezken, Teknik Direktör Lionel Scaloni bazı değişikliklere giderek takımını yeniden favoriler arasına soktu.

Tutkulu Arjantin, sonunda Dünya Kupası'na ulaşmayı başardı. Lionel Messi de yıllardır hedeflediği kupayı kaldırmayı başardı.

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RONALDO'YA GEORGINA RODRIGUEZ ÜZERİNDEN GÖNDERME

Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından gözler Cristiano Ronaldo'ya döndü. Eşi Arjantinli olan Portekizli yıldız, sosyal medyada bazı esprilere maruz kaldı.

Lionel Messi'yi destekleyen futbolseverler, Georgina Rodriguez'in Arjantinli oluşuna gönderme yaparak, "Cristiano Ronaldo'dan fazla Dünya Kupası var" yorumları yaptılar.

Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'i kıskanıyor olabileceğini ifade eden bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Evinde Arjantin'in Dünya Kupası zaferini kutlayamayacak olması üzücü" dedi. Bu tweete yanıt olarak ise, "Evde gizlice tezahürat yapıyor olabilir" yorumu geldi.

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RONALDO İÇİN KARAR ZAMANI

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, şu anda kulüpsüz durumda... Portekizli yıldıza gelen tek teklifi ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr yaptı.

Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde yeni takımı için bir karar vermek zorunda kalacak.