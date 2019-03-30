Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, ülkesinde katıldığı bir radyo programında Juventus'ta forma giyen ezeli rakibi Cristiano Ronaldo hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, Club Octubre FM'e verdiği röportajda geçtiğimiz yaz Real Madrid'den ayrılan Ronaldo'yu şimdiden özlediğini söylerken "Onu kupa kazanırken görmek acı veriyordu ama La Liga'ya prestij katmıştı." ifadelerini kullandı.

Messi, kendisi ve Ronaldo dışındaki en iyi futbolcularınsa Neymar, Kylian Mbappe, Eden Hazard, Luis Suarez ve Sergio Agüero olduğunu söyledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler