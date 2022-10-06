Lionel Messi bir rekorun daha sahibi oldu

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda dün oynanan mücadelede Fransa ekibi PSG deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

PSG ile Benfica'nın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada konuk ekibin tek golünü Arjantinli süperstar Lionel Messi kaydetti.

Messi, 41. dakikada attığı golle birlikte bir rekorun daha sahibi oldu. 35 yaşındaki oyuncu attığı bu golle Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

MESSI GERİ Mİ DÖNECEK?

Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği iddia edildi. TeleMundo Deportes'in haberine göre; yıldız oyuncu 1 Temmuz 2023 günü Barcelona ile sözleşme imzalayacak.





Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre ise, PSG de Messi'yi takımda tutmak istiyor. Fransız kulübünün kısa bir süre içerisinde Lionel Messi'ye sözleşme teklif etmesi bekleniyor.





Bir başka iddiaya göre ise, İngilizlerin efsane ismi David Beckham'ın hissedarı olduğu MLS ekibi Inter Miami, Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets'i transfer etmek istiyor. Tüm bu transfer iddialarının Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın ardından netleşmesi bekleniyor.