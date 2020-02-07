Lionel Messi bedavaya gidecek

Barcelona’da Ernesto Valverde’nin kovulmasının ardından göreve gelen Setien, bir an önce takımı toparlamaya çalışırken, Sportif Direktör Eric Abidal’in, “Takım içinde Valverde döneminde iletişim sorunları vardı ve idmanlarda iyi çalışılmıyordu. Birçok oyuncu da bundan memnun değildi” sözlerine kaptan Lionel Messi sert tepki göstermişti. Messi, “Herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı. Oyuncular hakkında konuşurken isim vermek gerekiyor” cevabını vermişti. Tam da bu gerilim anlarında İtalyan Gazetesi La Gazetta dello Sport, Messi’nin 2021’de bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini ve serbest kalarak takımdan ayrılma ihtimalinin güçlendiğini öne sürdü.

B planı da hazır...

Son dönemdeki eleştirilerden de bunalan Arjantinli süperstarın durumunu yakından takip eden Manchester City, Manchester United, İnter, Juventus ve PSG’nin de 32 yaşındaki oyuncu için tüm kozlarını oynayacağı konuşuluyor. Messi’nin maaş talebinin 60 milyon Euro civarında olacağı ve favorinin eski hocası Pep Guardiola’nın Manchester City’si olduğu tahmin ediliyor. Barça’nın da olası bir ayrılık durumunda PSG’den eski oyuncusu Neymar ve o zaman 34 yaşına gelecek Suarez’in yerine de İnter’den Lautaro Martinez’i alacağı gelen haberler arasında yer alıyor.