Geçen sezon başında Barcelona'nın finansal sorunları sebebiyle Katalan ekibinden ayrılmak zorunda kalan ve PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Messi'nin, ekonomik anlamda daha iyi bir konuma gelen Barça'ya, gelecek sezon geri döneceği konuşuluyor.

Katalan devinin teknik direktörü Xavi Hernandez'in, eski takım arkadaşıyla her gün telefonda görüştüğü ve onu ikna ettiği öne sürülüyor. Bu arada Barça'nın Başkanı Joan Laporta'nın da, Camp Nou Stadı'nın dışına Messi'nin heykelini dikme kararı aldığı bilgisine ulaşıldı.





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