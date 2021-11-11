Arjantin Milli Takımı'na çağrılan ancak ülkesinin Uruguay ve Brezilya'ya karşı mücadele edeceği Dünya Kupası eleme maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi'nin son durumu belli oldu.

Marca'nın aktardığı habere göre Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Scaloni, Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Messi'nin iyi ve antrenmanlara katıldığını dile getiren teknik adam, yıldız futbolcunun maçlarda forma giyip giyemeyeceği hakkında son kararın bir sonraki antrenmanın ardından verileceğini açıkladı.

Takımını Uruguay ve Brezilya karşılaşmalarında yalnız bırakmak istemeyen Messi'nin, Uruguay'a karşısında mücadele edemese dahi Brezilya karşısında forma giyebilmesi bekleniyor.





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