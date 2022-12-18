2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'li Arjantin ile Kylian Mbappe'li Fransa karşılaştı. Lusail Stadı'nda oynanan dev kapışmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti. Arjantin, 3-3 eşitlikle sona eren maçta Fransa'ya penaltılarda 4-2'lik üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası şampiyonluğunu elde ederken 2 golle yıldızlaşan Lionel Messi, eşsiz başarılarına bir yenisini ekleyerek kupa koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da kattı. Tangocular'un süperstarı, muhteşem performansıyla Dünya Kupası tarihine de geçti.





Arjantin finale nasıl geldi?

Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

Messi'nin ikinci zaferi

35 yaşındaki süperstar Lionel Messi, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yaptı ve ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşadı. Dev maç, yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı oldu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 devirip, adını finale yazdıran Arjantin'de ülkenin kahramanı Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik parçayı Dünya Kupası Şampiyonluğu ile tamamladı.









Dev finalde skor perdesini açtı

21. dakikada Julian Alvarez'in pasında sol kanatta topla buluşan Angel Di Maria, Ousmane Dembele'den sıyrılarak ceza sahası içine girdi fakat Dembele'nin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Szymon Marciniak, penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada Arjantin'de penaltı vuruşunu kullanan Lionel Messi, topu Hugo Lloris ile ayrı köşelere yollayarak takımını öne geçirdi.

Uzatmalarda bir kez daha sahnede

108. dakikada Enzo Fernandez'in pasında Lautaro Martinez'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Hugo Lloris çıkarırken dönen topta Lionel Messi, topu ağlara gönderdi.

Dünya Kupası tarihinde en çok maçta forma giyen oyuncu

2022 Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan Lionel Messi, 26 maç ile Lothar Matthaus'u geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde en çok maçta forma giyen oyuncu oldu. 35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yapmıştı. Yıldız solak, 172. maçında Fransa ağlarını 2 kez sarstı, gol sayını 98'e çıkardı.

Pele'yi geride bıraktı

Dünya Kupaları tarihinde 13. golünü atan Lionel Messi, Brezilya efsanesi Pele'yi geride bıraktı. Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Miroslav Klose. Almanya ile 16 kez ağları sarsan Klose, bu alanda zirvede yer alıyor. Brezilyalı efsane Ronaldo, 15 golle 2. sırada yer alırken Alman efsane Gerd Müller, 14 goller 3. basamakta. Messi, 13 golle Fransız Just Fontaine ile 4. sırayı paylaşırken 12 gollü Pele 5. basamakta.

Katar'da boşu yok

Messi, ayrıca tek bir Dünya Kupası'nda grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk oyuncu oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Kylian Mbappe ile Lionel Messi, 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyordu. Arjantin’e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8’e yükselten Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Katar 2022'yi gol kralı olarak tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda toplam gol sayısı 12 oldu. 7 gollü Messi ise turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı.