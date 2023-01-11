Paris Saint-Germain'in yıldızı koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da ekledikten sonra Tangocular için oynamaya devam edeceğini söyledi.

Finalin ardından konuşan Messi, "Milli takımda olmaktan ve bu grubun bir parçası olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Dünya şampiyonu olarak milli takımla daha fazla maç deneyimlemeye devam etmek istiyorum." demişti.





İlgili Haberler Galatasaray eski yıldızı geri getiriyor! Yönetim harekete geçti

Messi, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda zafere çok yakındı ancak finalde Arjantin, Almanya'ya 1-0 yenildi. Yıldız futbolcu, Katar'daki beşinci Dünya Kupası turnuvasında başrole geçti ve hayal kırıklığını telafi etti.

Yedi maçta yedi gol atan Lionel Messi, 1986'dan bu yana aynı Dünya Kupası'nın her turunda gol atan ilk oyuncu oldu.

Lionel Messi, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 38 yaşını tamamlamış olacak.





Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda oynayabileceğine inandığını söyledi. 35 yaşındaki Messi, Arjantin'i Katar'da zafere taşıdı ve turnuva boyunca birçok kez son Dünya Kupası olacağını söyledi.

İspanyol radyosu Calvia FM'e konuşan Scaloni, "Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'na katılabileceğini düşünüyorum. İyi hissetmesi ve büyük ölçüde ne istediğine bağlı olacak. Kapılar ona her zaman açık olacak. O sahada mutlu oluyor ve bizim için ekiple olması çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

Scaloni, ayrıca 35 yaşındaki oyuncunun tüm zamanların "en iyisi" olarak kabul edilmesi için Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğine inanmadığını söyledi.

(NTV Spor)

Lionel Messi'nin Santiago Bernabéu'da Attığı En İyi Goller