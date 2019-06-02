Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Copa America öncesinde ülkesinde verdiği röportajda çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. FOX Sports Arjantin adlı televizyon kanalıyla özel bir söyleşi gerçekleştiren 31 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayabileceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimi Arjantin forması altında bir şeyler kazanarak bitirmek istiyorum. En azından bunu mümkün olabildiğince fazla denemeyi hedefliyorum. Daha önce elime geçen şansları iyi kullanamdım. 2022 Dünya Kupası'nda olup olmayacağımdan da emin değilim. Buna Tanrı karar verecek. Şu anda kendimi özellikle de fiziksel açıdan iyi hissediyorum. Fakat neredeyse 32 yaşındayım ve zamanın neler getireceğini bilemeyiz. İleride pek çok şey olabilir ama ciddi bir sakatlık yaşamamayı umuyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler